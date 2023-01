IL PENE NON È TOTALMENTE DURO O LA VAGINA NON È ABBASTANZA LUBRIFICATA? NIENTE PAURA. TRACEY COX RIVELA QUALI SONO I TRUCCHI PER FAR FRONTE ALLE SITUAZIONI PIÙ IMBARAZZANTI SENZA DOVER RINUNCIARE AL PIACERE – SE LA VAGINA EMETTE STRANI SUONI CHE SOMIGLIANO A SCOREGGE, NON TIRATEVI INDIETRO: FATEVI UNA RISATA – E CHI NON RIESCE A RAGGIUNGERE L’ORGASMO NON DEVE ENTRARE IN PARANOIA MA...

Se solo il sesso fosse come nei film. L'illuminazione è perfetta, la svestizione è elegante, le parti del nostro corpo fanno quello che devono fare e tutto va esattamente secondo i piani. Ma il sesso nella vita reale è così lontano da questo, che è difficile immaginare che si tratti della stessa attività.

Disordinato, sudato, imprevedibile e spesso poco lusinghiero, c'è molto che può andare storto durante il sesso. Fortunatamente, la maggior parte dei casi si risolve facilmente con l'educazione, la calma e la comunicazione. Ecco come mantenere la calma quando si verifica un disastro.

HA PERSO L'EREZIONE

Le donne sono timide quando il pene non è molto duro. Lo afferriamo con gusto quando è solido e rigido, ma passiamo a un tocco nervoso e incerto non appena si ammoscia.

In realtà, dovrebbe accadere il contrario. Se è solo semi-eretto, apprezzerà una presa salda e un massaggio deciso.

Non è necessario che sia completamente eretto per farvi penetrare: usate le dita per infilarlo dentro e tenete la mano per assicurarvi che non cada. All'inizio massaggiategli i testicoli mentre spinge in modo lento e costante e, se riuscite a raggiungerlo, massaggiate con decisione il perineo con i cuscinetti delle dita.

Soprattutto, non fatevi prendere dalla pressione (mentale) e fategli capire che siete del tutto tranquille. Se la relazione è nuova e lui ha avuto problemi di erezione in passato, è possibile che abbia bisogno di tempo per sentirsi a proprio agio con voi.

NON VI BAGNATE

Tutte le donne si bagnano quando sono eccitate, giusto? È un mito a cui credono sia gli uomini che le donne, ma è falso. Sono così tante le cose che influiscono sulla lubrificazione vaginale che è incredibile che avvenga. Farmaci prescritti, bere troppo alcol, essere disidratati, il momento del ciclo mestruale, sentirsi stressati, stanchi o ansiosi, preliminari insufficienti, tecnica inefficace: tutti questi fattori influiscono sulla lubrificazione.

Un altro fattore è la genetica. È improbabile che vostra nonna o vostra madre vi abbiano parlato della loro vagina secca, ma avrebbero dovuto farlo. Se siete ansiose che ciò accada, potete inserire un po' di lubrificante nella vagina prima di iniziare a fare sesso.

Altrimenti, se succede con un partner di lunga data, basta dirgli il motivo per cui si pensa di non lubrificare ("Ieri sera è stata una nottataccia. Sono disidratata, quindi dovremo usare il lubrificante"). Se avete bisogno di spiegare al vostro partner le molte ragioni per cui la lubrificazione non avviene di punto in bianco, fatelo dopo che il sesso è finito.

Se si tratta di un nuovo rapporto, fermatevi e dite: "Oggi sono un po' asciutta. Hai del lubrificante?". Se non ce l'hanno, la saliva (la loro o la vostra) è un buon sostituto. Anche in questo caso, a meno che il vostro partner non sembri offeso da ciò che sta accadendo, potete riservare la chiacchierata sul perché di ciò che sta accadendo per quando avrete finito.

IL VOSTRO CORPO FA UN RUMORE IMBARAZZANTE

Ciò si verifica quando l'aria viene spinta nella vagina dal pene di lui, soprattutto se lui si tira indietro troppo prima di rientrare, per poi essere espulsa in modo indecoroso.

Indipendentemente da dove o come accade, è utile riconoscere che siamo esseri umani. Il nostro corpo fa strani rumori quando fa le sue cose.

C'è solo un modo per reagire se uno di voi rutta, scoreggia o vomita: ridere! Perché no? È divertente. Ridere elimina immediatamente l'imbarazzo e vi fa sentire più vicini. Potete rilassarvi e godervi completamente il sesso quando sapete che un rumore indesiderato non è un problema.

QUALCUNO VI SORPRENDE

Essere colti "in flagrante" con l'amante da vostro marito è uno scenario diverso da quello in cui entra il vostro coinquilino durante una notte di sesso. Supponendo che non stiate tradendo, la prima cosa da capire è che la persona che entra è probabilmente più imbarazzata di voi. L'umorismo (come sempre) aiuta, ma anche fargli capire che non è colpa loro se vi hanno beccato.

In questo caso, prevenire è meglio che curare. Chiudete a chiave la porta, se c'è una serratura. Fate un cartello o un segnale che indichi alle altre persone che condividono la casa di non disturbarvi. Fate attenzione ai parenti/amici che si aggirano in cerca di un cuscino di riserva durante le vacanze di gruppo.

Se c'è la possibilità che qualcuno entri, scegliete posizioni sessuali da cui possiate districarvi facilmente. Se è ora di andare a letto e siete sotto le coperte, fate un rapporto sessuale "a cucchiaio". Sembra che vi stiate abbracciando e nessuno se ne accorge. Tenete addosso il maggior numero possibile di vestiti, evitate il sesso orale (avete mai provato a trovare un motivo sensato per cui la vostra testa si trova in quel punto, oltre a quello che sta accadendo?) e usate invece la stimolazione manuale.

IL PENE SCIVOLA FUORI SEMPRE

Potrebbe essere perché avete usato troppo lubrificante o siete molto bagnati, entrambi facilmente risolvibili usando un fazzoletto o un piccolo asciugamano per eliminare l'eccesso.

Anche la posizione, le dimensioni del pene e lo stile di spinta sono fattori determinanti. Se il suo pene è piuttosto corto e lui spinge a lungo, tirando indietro ad ogni colpo piuttosto che rimanendo in profondità , è inevitabile che ciò accada. Più è grosso e più vi tiene vicine, meno è probabile che scivoli fuori. Tenetelo vicino afferrandogli le natiche o stringendo le gambe intorno a lui. Oppure allungate la mano e afferrate la base del pene per tenerlo dentro.

NON RIESCE A RAGGIUNGERE L'ORGASMO CON IL RAPPORTO SESSUALE

Per prima cosa, abbandoniamo l'idea che tutti gli uomini riescano a raggiungere l'orgasmo senza sforzo, sempre e comunque, a prescindere da ciò che gli si proponga. Così come alcune donne possono raggiungere l'orgasmo solo in un determinato modo (più comunemente attraverso il sesso orale o con un vibratore), alcuni uomini lo stesso.

I suoi orgasmi più affidabili e frequenti sono quasi sempre fai-da-te, con la mano, la sua mano. Se non riesce a raggiungere l'orgasmo facilmente attraverso il rapporto sessuale, spesso è perché ha bisogno di un colpo specifico che usa abitualmente e che solo una mano può fornire. La vagina non è in grado di riprodurre uno strattone deciso e ritmico.

Potrebbe anche essere perché lui si masturba usando una presa dura: anche la vagina più stretta non può competere con un pugno deciso. Aggiungete la stimolazione extra di cui ha bisogno tenendolo saldamente intorno alla base la prossima volta che vi penetra e usate la vostra mano per scivolare su e giù sul suo pene mentre lui scivola su e giù dentro di voi.

