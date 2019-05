PENSATE CHE LA PRIMA IMPRESSIONE NON SIA IMPORTANTE? SBAGLIATE DI GROSSO – LE PERSONE SI FANNO UN’IMPRESSIONE DI CHI GLI STA DAVANTI ANCHE PRIMA CHE L’INTERLOCUTORE APRA BOCCA: L’ASPETTO, INFATTI, INFLUISCE SULLA PERCEZIONE CHE GLI ALTRI HANNO CIRCA L’AFFIDABILITÀ, LA PROMISCUITÀ E PERFINO SULL'INTELLIGENZA – SI PUÒ MODIFICARE L’IMMAGINE CHE VOGLIAMO DARE CAMBIANDO…

Rachel Premack e Shana Lebowitz per "businessinsider.com"

Molte prime impressioni derivano da fattori che non possiamo assolutamente controllare — il nostro odore naturale, quanto infantile è la nostra faccia, se portiamo gli occhiali o siamo calvi.

Ad esempio, gli uomini con lineamenti femminili, come sopracciglia sottili e mento a punta, appariranno più probabilmente degni di fiducia.

Chi vuole dare di sé una buona prima impressione non può fare molto per la propria struttura facciale, ma può modificare il proprio linguaggio del corpo con piccoli cambiamenti come sorridere di più, creare più contatto visivo e annuire.

Di seguito scoprirai quali altri giudizi le persone esprimono di te dopo solo pochi secondi che ti hanno conosciuto:

Se hai uno status elevato

Una ricerca olandese del 2011 ha scoperto che le persone che indossano vestiti firmati — Lacoste e Tommy Hilfiger, per la precisione— erano considerate di status più elevato rispetto a quelle che indossavano vestiti non firmati.

“Le percezioni non variavano per nessuna delle altre dimensioni che possono influire sul resto dell’interazione sociale”, hanno scritto gli autori. “Non c’erano differenze circa fascino, gentilezza e affidabilità percepiti”. Solo lo status.

Se sei affidabile

Le persone decidono della tua affidabilità in un decimo di secondo.

Alcuni ricercatori di Princeton lo hanno scoperto dando a un gruppo di studenti universitari 100 millisecondi per valutare fascino, competenza, simpatia, aggressività e affidabilità delle facce di alcuni attori.

I membri di un altro gruppo potevano prendersi tutto il tempo che volevano. Il loro giudizio sulla maggior parte delle caratteristiche era lo stesso degli studenti che avevano solo un decimo di secondo.

Gran parte di questo giudizio si basa su fattori non modificabili. Ad esempio, la ricerca suggerisce che le facce più femminee, infantili e felici sono percepite come più affidabili.

Puoi modificare il tuo linguaggio corporeo per aumentare la fiducia degli altri nei tuoi confronti. Come già riferito da Business Insider, cerca di sorridere di più, stare proteso in avanti, guardare le persone negli occhi e imitare il linguaggio corporeo degli altri.

Se sei carismatico

Uno studio della University of Toronto del 2017 ha scoperto che chi guarda un filmato muto di una persona che tiene un discorso decide in appena cinque secondi se essa è carismatica.

Le persone attraenti, bianche, che non indossavano occhiali, avevano un maggiore contatto visivo e parlavano con maggiore convinzione venivano valutate come più carismatiche. A loro volta, tali percezioni circa il carisma anticipavano se la persona sarebbe apparsa come leader, suggerendo che pregiudizi razziali e di genere concorrono nella nostra determinazione del potenziale di leadership.

Se hai la stoffa del leader

Per uno studio del 2012, dei ricercatori della University of Miami e della Duke University hanno fatto ascoltare ad alcune persone registrazioni di uomini e donne che dicevano, “Ti invito a votare per me a novembre”.

I risultati dimostravano che c’era una probabilità maggiore che i partecipanti dicessero che avrebbero votato per donne con un tono di voce più basso; in gran parte perché venivano percepite come più competenti e affidabili.

Poi, i partecipanti preferivano votare per uomini con voci basse, ma non perché sembrassero più affidabili.

I ricercatori dicono che questi risultati potrebbero aiutare a capire perché nel mondo ci sono meno donne in posizione di comando. “Quantomeno”, scrivono, “il tono di voce è una caratteristica fisica che non compensa gli schemi sociali che favoriscono la diseguaglianza di genere”.

Se sei promiscuo

Uno studio britannico del 2007 ha scoperto che le donne con tatuaggi visibili erano percepite da uomini e donne come meno attraenti, come bevitrici accanite e più promiscue rispetto a quelle che non ne hanno — classico stereotipo sulle donne tatuate.

“In Gran Bretagna, almeno, tatuaggi femminili sono spesso associati alla ‘ladette’ culture, l’equivalente femminile della ‘lad’ culture, che generalmente implica una propensione verso le bevande alcoliche, gli sport, le auto sportive e un serie di riviste maschili”, secondo gli autori.

Uno studio più recente , condotto da ricercatori polacchi, ha scoperto che tanto gli uomini quanto le donne percepivano i maschi tatuati come più mascolini, dominanti e aggressivi. Ma sono emerse alcune differenze di genere.

Le donne percepivano gli uomini tatuati come più sani, mentre gli uomini li consideravano più attraenti. Inoltre le donne consideravano gli uomini tatuati come peggiori partner e genitori potenziali, non così gli uomini.

Se sei intelligente

Uno studio del 2007 condotto dalla professoressa Nora A. Murphy della Loyola Marymount University ha scoperto che guardare negli occhi il tuo interlocutore fa miracoli per la tua intelligenza percepita.

“Guardare mentre si parla era un comportamento fondamentale”, ha scritto Murphy. “Si correlava significativamente al quoziente intellettivo, era un atteggiamento manipolato con successo da chi vuole controllare le impressioni e contribuiva a valutazioni migliori di intelligenza percepita”.

È di aiuto anche portare occhiali spessi e parlare eloquentemente.

Se sei dominante

Nel 2012, un ricerca della University of Pennsylvania ha scoperto che “gli uomini con i capelli rasati venivano considerati più dominanti rispetto a uomini simili con tanti capelli”, e che “gli uomini i cui capelli erano stati cancellati digitalmente erano percepiti come più dominanti, più alti e più forti rispetto agli originali con capelli”.

Se hai successo

Se vuoi sembrare una persona di successo, fatti un vestito su misura.

In uno studio turco-britannico del 2013, i partecipanti osservavano delle foto di uomini che indossavano abiti confezionati su misura e abiti preconfezionati per appena cinque secondi. Chi indossava completi su misura veniva considerato più di successo.

Gli autori scrivono: “Sulla base di questo studio sembra che si possa consigliare agli uomini di acquistare vestiti ben confezionati, in quanto possono esaltare positivamente l’immagine che comunicano agli altri”.

Se stai per ottenere una promozione

Non si tratta solo di status — ma anche di opportunità di guadagno.

In uno studio canadese del 2011 sono state mostrate a degli studenti universitari delle foto di modelli vestiti con abbigliamento da ufficio e casual, chiedendo loro come un dato ragazzo avrebbe svolto una varietà di lavori.

I risultati sono stati netti: non solo ci si aspettava che i ragazzi vestiti bene avrebbero guadagnato più soldi, ci si aspettava che sarebbero stato promossi prima.

Se sei avventuroso

Le persone non valutano chi sei solo dalla tua apparenza, ma anche dal modo in cui ti muovi.

In una ricerca svolta nel 2012 dalla Durham University sono stati mostrati ad alcuni studenti dei video di altri 26 studenti che camminavano — alcuni con un’andatura più rilassata, altri più nervosa.

Bastavano solo pochi passi per farsi un’idea della personalità. Un’andatura rilassata equivaleva a estroversione e spirito di avventura, mentre chi camminava in modo più contratto era considerato nevrotico.

Se sei interessante

Uno studio recente sugli appuntamenti online ha mostrato come gli utenti dei siti di appuntamento decidono velocemente quanto sei interessante solo dalla tua foto.

Apparire “più estroversi, aperti a nuove esperienze, emotivamente stabile e gradevole” aumentava il successo di una persona su un sito per appuntamenti. Ma apparire più ambiziosi e competenti danneggiava le donne sul sito mentre contribuiva al successo degli utenti maschi.

Anche dopo avere controllato la descrizione fornita dalle persone sul proprio profilo, i ricercatori hanno scoperto che le impressioni lasciate dalle foto permanevano.

“Questi risultati suggeriscono che le prime impressioni basate su fotografie possono influenzare una decisione circa il contattare un eventuale partner, anche dopo avere appreso altre importanti informazioni sulla persona”, hanno scritto i ricercatori.

Se puoi essere un amico o un nemico

Non sono soltanto i nostri occhi a contribuire a una prima impressione. La ricerca della psicologa italiana Mariella Pazzaglia suggerisce che il nostro senso dell’olfatto ci aiuta a determinare se qualcuno è un amico o un nemico.

Secondo la ricerca, decidiamo se qualcuno fa parte della nostra famiglia o del nostro gruppo sociale dall’odore. Se qualcuno ha un odore famigliare, è segno che è come noi e che potrebbe fornirci sostegno sociale.

Ma se odora in modo troppo diverso, pensiamo che potrebbe non avere a cuore il nostro interesse.