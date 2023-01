PENSATE CHE USARE PRODOTTI PROFUMATI RENDERÀ LA VOSTRA VAGINA PIÙ PULITA E INVITANTE? SBAGLIATO! RISCHIATE SOLO DI PROVOCARVI DELLE IRRITAZIONI, INFIAMMAZIONI, PRURITO E DOLORE - PER NON COMMETTERE CAZZATE, LEGGETE QUESTI SETTE CONSIGLI SU COME GESTIRE LA PULIZIA E I PROBLEMI VAGINALI: NON USATE GLI SPRAY ED EVITATE LE CREME IDRATANTI PER LA SECCHEZZA VAGINALE – NON IGNORATE LE PERDITE E, SE VI SENTITE IRRITATE, POTRESTE ESSERE ALLERGICHE PERSINO ALLO SPERMA…

Esiste un enorme quantità di prodotti per la pulizia della vagina, ma non sono necessari. È quanto sostiene la dottoressa Shirin Lakhani, fondatrice di Elite Aesthetics a Londra, che spiega come le vagine siano autopulenti e quindi basti utilizzare solo l’acqua.

Infatti una pulizia eccessiva con prodotti profumati o lavaggi può interrompere il delicato equilibrio. La dottoressa Shirin Lakhani consiglia: «Le nostre vagine sono aree sensibili. Lavatela una volta al giorno con acqua ed evitate profumi, coloranti e prodotti chimici aggressivi»

I sette consigli utili su cosa dovresti e non dovresti fare...

1. EVITARE GLI SPRAY

Molti prodotti contengono fragranze che possono potenzialmente irritare la vagina e causare infiammazioni, prurito e dolore. Le lavande possono sconvolgere l'equilibrio naturale dei batteri nella vagina, rendendola più suscettibile alle infezioni.

«Se il pH aumenta e diventa meno acido, la vagina può essere soggetta a infezioni, tra cui vaginosi batterica o mughetto».

2. SBAGLIATO NON PARLARE CON IL DOTTORE

Il dottor Lakhani afferma: "Siamo in un'epoca in cui non dobbiamo avere vergogna dei nostri problemi vaginali. Se hai la pelle irritata intorno alla vulva, la cosa migliore da fare è usare luna soluzione salina, che si ottiene aggiungendo due cucchiaini di sale a un litro d'acqua, e applicarla su un batuffolo di cotone idrofilo. Non essere imbarazzato ad andare da un medico».

3. EVITARE PRODOTTI PROFUMATI

Ci sono vari punti sul tuo corpo in cui mettere il profumo per farlo durare più a lungo, ma la vagina non è una di queste. «Penso che una delle cose peggiori che possiamo fare alle nostre vagine sia usare prodotti profumati per la pulizia. Sono irritanti e per nulla necessari

La vagina ha un odore naturale, il che non significa che non sia pulita».

4. SE QUALCOSA STA IRRITANDO LA TUA VAGINA, POTRESTI ESSERE ALLERGICO

Si stima che la metà delle donne di età superiore ai 24 anni sperimenterà almeno un episodio di vulvovaginite. I sintomi possono includere un cambiamento di colore, odore o quantità di secrezioni vaginali, prurito o irritazione e dolore durante il sesso.

«Potrebbe essere dovuto alle allergie. È abbastanza comune essere allergici alla carta igienica, ai lubrificanti, ai preservativi inlattice, agli antisettici e persino allo sperma. Il consiglio è sottoporvi a un test per le allergie.

5. NON IGNORARE LE PERDITE

L’incontinenza urinaria può avere un impatto devastante su fiducia e autostima delle donne. «Con i molti pazienti che vedo settimanalmente, so quanto sia comune questa condizione nelle donne, soprattutto dopo il parto. Ma ci sono olti trattamenti per risolvere il problema. Parlatene con il medico».

6. TRATTARE LA SECCHEZZA, MA EVITARE GLI IDRATANTI

La secchezza vaginale può essere causata da molte cose, dalla menopausa, al non essere eccitati e al diabete. Dovreste evitare di usare creme idratanti se sono profumate in quanto possono causare più irritazioni.

Si consiglia l’utilizzo di saponi non profumati intorno alla vagina e idratanti vaginali specializzati. Inoltre, anche i preliminari prima del rapporto sessuale possono aiutare.

7. COME GESTIRE I PELI INCARNITI

I peli incarniti causano protuberanze rosse e spesso pruriginose. Sono spesso causati dalla ceretta e possono essere molto fastidiosi. «La cosa migliore da fare è smettere di rimuovere i peli in quella zona fino a quando i peli incarniti non scompaiono. Applicate un impacco caldo nella zona per far riemergere il pelo e levatelo con una pinzetta sterilizzata.

Non depilatevi fino a quando l’area non sarà guarita. Non tentate di far uscire il pelo perché potreste causare delle infezioni».

La rasatura può anche creare irritazione sotto forma di eruzioni cutanee, che si presentano come protuberanze rosse, sensazioni di bruciore e prurito intenso.

I trattamenti per le eruzioni cutanee includono bagni caldi per aprire i pori e alleviare il gonfiore. Anche gli impacchi freddi possono essere lenitivi, così come indossare abiti larghi di cotone per evitare irritazioni sulla zona interessata.

