PENSAVAMO FOSSE UNA CAZZATA MA AL PREZZO GIUSTO SE PO' FA' – IL SITO AMERICANO “TMZ” INSISTE SULLA NOTIZIA (SMENTITA) DEL GOVERNO ITALIANO PRONTO A ORGANIZZARE L’INCONTRO DI LOTTA TRA ELON MUSK E MARK ZUCKERBERG AL COLOSSEO – LA RISPOSTA DI SANGIULIANO NON ESCLUDE: “NON C’È STATO ALCUN CONTATTO. SE OFFRISSERO UNA SOMMA ENORME PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ITALIANI E MAGARI ALL’EMILIA-ROMAGNA, CON IL VIA LIBERA DEGLI ARCHEOLOGI SE NE PUÒ PARLARE…"

Estratto dell’articolo di Paolo Conti per il “Corriere della Sera”

tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg

È bastata una piccola frase rilanciata dal sito americano Tmz («some chance fight happens in Colosseum», «C’è la possibilità che la sfida avvenga al Colosseo») per scatenare i siti web di mezzo mondo. Il flash portava la firma di Elon Musk sul «suo» Twitter. E si riferiva a un duello con Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, suo eterno avversario. Tmz aggiungeva particolari: il duello sarebbe stato proposto da un «alto dirigente del ministero della Cultura italiano» che avrebbe contattato Zuckerberg per organizzare la sfida sul «campo di battaglia più famoso del mondo».

[…] «Non è chiaro se combatteranno dentro o fuori il Colosseo, la differenza di peso è un ostacolo ma sembra che i due non abbiano problemi su questo». […] La notizia è finita sul ben più paludato sito businessinsider per fare poi titolo sulla stampa popolare britannica, dailymail e dailystar , planando in India, su timesofindia e su hindustantimes .

elon musk mark zuckerberg

Gran Bretagna e India, due grandi bacini del turismo in Italia e che hanno nel Colosseo una delle mete d’obbligo, come purtroppo dimostra il graffito sull’Anfiteatro Flavio inciso giorni fa da un giovane inglese […] Tutto è approdato anche al Parlamento italiano.

Le agenzie hanno battuto una indignata nota dei membri Pd della commissione cultura alla Camera: «Pensano davvero di svendere così il nostro patrimonio? Il Colosseo viene concesso per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico compatibili con la tutela del sito e il rispetto di questo straordinario patrimonio».

tmz il governo italiano offre il colosseo per il combattimento musk zuckerberg

Il ministero della Cultura ha emesso una nota informale (dove è facile individuare l’ironia del ministro Gennaro Sangiuliano): «Non c’è stato alcun contatto formale da parte del Ministero né tantomeno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico che ne verifica la compatibilità ai fini della tutela del sito e non compete all’organo politico.

elon musk e il combattimento con zuckerberg al colosseo

Quanto accaduto questa mattina è l’ennesima dimostrazione che il patrimonio culturale italiano è al centro dell’interesse mondiale. Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo dovrebbero dare vita a una sfida che si concluda con un abbraccio. E magari sarebbe meglio una sorta di certamen un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela dei beni storico-artistici italiani e magari una quota all’Emilia-Romagna». […]

ARTICOLI CORRELATI

mark zuckerberg 6 elon musk. 4 mark zuckerberg 4 elon musk. 1 elon musk. 2 elon musk. 3 mark zuckerberg 2 mark zuckerberg 1 mark zuckerberg 3 mark zuckerberg 5