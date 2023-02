PENSAVO FOSSE AMORE E INVECE ERA… UNA TRUFFA – CHI OFFRE IL CUORE PUO' RITROVARSI CORATELLA: ANCHE I GIOVANISSIMI FINISCONO VITTIMA DELLE "TRUFFE ROMANTICHE" USATE PER SOTTRARRE DATI SENSIBILI, PASSWORD, SEGRETI AZIENDALI - I PISCHELLI VENGONO ADESCATI E CORTEGGIATI PER ARRIVARE AI GENITORI, QUANDO SONO MANAGER DI GRANDI AZIENDE - BASTA APRIRE UNA FOTOGRAFIA O ASCOLTARE LA PLAYLIST INVIATA DA UN PRESUNTO SPASIMANTE PER INSTALLARE UN MALWARE SUL PROPRIO COMPUTER E…

Non solo uomini e donne di una certa età che vengono avvicinati online, sedotti e derubati. Adesso le "truffe romantiche", o "romance scam", vengono utilizzate anche per sottrarre dati sensibili e, addirittura, segreti aziendali, spesso tramite giovanissimi, avvicinati e corteggiati per arrivare ai genitori, quando sono manager di grandi aziende.

A lanciare l'allarme è la Polizia postale, che sottolinea come uno degli imbrogli più in voga sui social e sul web sia proprio quello che fa leva sui sentimenti. Un fenomeno esploso nel 2021, quando si è registrata una vera e propria impennata di casi, con un incremento del 118% rispetto all'anno precedente. Nel 2022 il trend è proseguito: da gennaio a luglio si è registrato un +39% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

[…] Il giorno di San Valentino può essere difficile: è in momenti come questi che i truffatori sono in grado di fare leva sull'emotività e di mettere a segno i colpi più crudeli.

Dai dati della Postale diffusi lo scorso emerge che, in genere, nel 2021 l'età delle vittime circuite via social da falsi corteggiatori si aggirava intorno ai 50 anni. Si trattava soprattutto di donne, spesso uscite da una relazione finita male. Gli uomini non erano immuni: in molti sono stati raggirati da truffatori - a volte si tratta di vere e proprie organizzazioni criminali - che si fingevano ragazze, soprattutto straniere, e che li attiravano inviando scatti provocanti, presentandosi come modelle, oppure come ricche ereditiere in cerca di compagnia.

Ma nel 2022 l'età media si è abbassata e le somme da accreditare sulle carte di credito non sono state l'unica contropartita: spesso basta aprire una fotografia, oppure ascoltare la playlist inviata da un presunto spasimante per installare - inconsapevolmente - un malware sul proprio computer, che può dare accesso a informazioni, dati sensibili e anche a segreti aziendali. […]

LE DENUNCE Uno dei problemi in queste inchieste è che, spesso, le denunce arrivano troppo tardi: le vittime provano imbarazzo e delusione per avere creduto in un amore che, in realtà, non è mai esistito. Ma ecco i consigli della Polizia postale su come evitare i raggiri. La prima cosa da fare quando si viene contattati da uno sconosciuto è controllare con un motore di ricerca il nome e le immagini del profilo: spesso in rete si trovano segnalazioni fatte da altre vittime. Un'altra spia d'allarme sono i messaggi in italiano sgrammaticato. Soprattutto, è importante diffidare di chi chiede denaro con insistenza.

