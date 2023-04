20 apr 2023 16:40

PENSAVO FOSSE IL DEMONIO, INVECE ERA DEPRESSIONE – CON LA PANDEMIA SONO AUMENTATE LE RICHIESTE DI ESORCISMO - PECCATO CHE GLI ESORCISTI SI TROVINO DAVANTI PERSONE NON IMPOSSESSATE, MA DEPRESSE - IN MOLTI SCAMBIANO I SINTOMI DELLA PATOLOGIA PSICHIATRICA PER IL DEMONIO. L’ACQUA SANTA IN QUEL CASO NON PUÒ FARE MOLTO, PIÙ UTILE L’INTERVENTO DI UN MEDICO...