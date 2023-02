SE NON FOSSE STATO PER LA MOGLIE NON AVREMMO AVUTO LINO BANFI – LUCIA ZAGARIA, SCOMPARSA IERI A QUASI 85 ANNI, FU DECISIVA NEL SOSTENERE LA CARRIERA DI ATTORE DEL MARITO. QUANDO BANFI, CHE ERA FINITO IN MANO AGLI USURAI, FU SUL PUNTO DI MOLLARE TUTTO, LEI LO SPRONO’: "PREFERISCO CHE TU SIA POVERO MA FELICE, PIUTTOSTO CHE RICCO E INFELICE" - BANFI HA RECITATO CON LE DONNE PIÙ BELLE, DA EDWIGE FENECH A NADIA CASSINI FINO A BARBARA BOUCHET EPPURE L'UNICA È SEMPRE STATA LUCIA, CON CUI HA VISSUTO 70 ANNI INSIEME…