1 - "HA APPROFITTATO DELLA FRAGILITÀ DEL FILOSOFO" L'ASSISTENTE DI VATTIMO CONDANNATO A 2 ANNI LE TAPPE DELLA VICENDA

Affetto sincero o avidità e raggiro? Simone Caminada, trentotto anni, assistente e compagno di vita del filosofo Gianni Vattimo, ieri è stato condannato a due anni di reclusione per circonvenzione. Per i giudici avrebbe approfittato della «fragilità» del pensatore per mettere le mani sul suo patrimonio. «Puntava ai soldi, a diventare erede universale», hanno sostenuto in aula i magistrati. Così ha conquistato la fiducia di Vattimo, arrivando a fare «da filtro nelle sue comunicazioni, isolandolo, escludendolo dalla vita sociale». Accudendolo per amministrarne il patrimonio, diventare erede universale, intestatario di polizze assicurative e altri beni.

In discussione non c'è l'amore, l'affetto, la libertà di Gianni Vattimo […] ma se sia stato o meno manipolato dal compagno-factotum. […] Vattimo e Caminada si conoscono nel 2010 e iniziano una relazione. Poi, il professore, oggi 86enne, inizia, per dirla con le parole della procura, a manifestare «fragilità». I periti hanno evidenziato «patologie che portano a un deficit sul piano previsionale, esecutivo e sulla capacità di autodeterminazione.

Un disturbo depressivo aggravato dal parkinson».

Ed è proprio di quelle debolezze che Caminada avrebbe approfittato. A lui vengono intestate polizze assicurative da 450 mila euro, il suo nome compare sull'eredità, nel suo cassetto finiscono quadri, libri e pure il taccuino di Fidel Castro. Gli amici del professore, quelli a cui Vattimo ha sempre elargito denaro e regali, pagando cene e affitti, spese mediche e vacanze, vengono allontanati. Presentano denuncia. Scattano le indagini. […]

I pubblici ministeri […] producono in aula conti, firme, intercettazioni telefoniche. Così si sente Caminada parlare con la madre: calcolatore, analizza la situazione economica del pensatore e le sue aspettative di vita. Ora la condanna. […] Che ne sarà del testamento di Vattimo? La firma ormai c’è. Il filosofo non ha eredi e quindi nessuno potrà impugnare quanto è stato scritto nel documento. A parte lui. […]

2 - GIANNI VATTIMO "PRESI DI MIRA PERCHÉ SIAMO GAY PER ME NON CAMBIA NULLA, LO SPOSO"

«I filosofi come me non sono molto interessati a queste bagarre giudiziarie». L'atteggiamento del professor Gianni Vattimo sembra trascendente. […] La condanna? «Tutto passa». […] Il suo assistente, Simone Caminada, si scompone, alza il tono di voce, lo interrompe, vuole dettare regole a domande e risposte: «Basta, basta. Su questo non abbiamo nulla da dire».

Professor Vattimo, lei si sente vittima?

«Sì, ma non di Simone».

E di chi?

«Del sistema, per così dire. Dal sistema mi sento abbastanza stritolato. […]».

[…] In aula ha difeso Simone Caminada. I giudici non le hanno creduto?

«Non ho seguito tutte le udienze, c'è qualcosa che ho detto che non è stato creduto? Mi hanno considerato un bugiardo?».

[…] La sua avvocata dice che in questa vicenda ha pesato il suo orientamento sessuale. Lo pensa anche lei?

«Sì forse ha pesato. Perché tutto sommato cosa c'era d'altro di interessante in questa faccenda?».

Simone Caminada è stato condannato. Cambia qualcosa nel vostro rapporto?

«Ma no. Tra di noi resta tutto uguale».

Avete ancora intenzione di proseguire con l'unione civile?

«Direi di sì». […] «[…] ci sposeremo in un posto periferico. Una cosa così». […]

