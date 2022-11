23 nov 2022 12:26

LA PENSIONE CI SERVE, METTI MAMMA NEL FREEZER – UN 55ENNE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI HA OCCULTATO IL CADAVERE DELLA MADRE 82ENNE, DECEDUTA PER CAUSE NATURALI, NEL CONGELATORE DI CASA - L'UOMO VOLEVA CONTINUARE A PERCEPIRE LA PENSIONE DELLA MADRE – LA CONFERMA SULLE CAUSE DEL DECESSO DOVRANNO ESSERE CONFERMATE DALL’AUTOPSIA MA SOLO DOPO CHE IL CADAVERE SI SARÀ SCONGELATO…