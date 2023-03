DALLE PENSIONI ALLE TENSIONI, PRIMA O POI CI SCAPPA IL MORTO - MACRON, PARLANDO ALLA NAZIONE, TIRA DRITTO SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI MENTRE LA FRANCIA BRUCIA: “AVREI POTUTO METTERE LA POLVERE SOTTO AL TAPPETO, COME TANTI PRIMA DI ME, MA È UNA SCELTA NECESSARIA. ACCETTO L'IMPOPOLARITÀ MA NON LA VIOLENZA DI CHI CONTESTA LA RIFORMA” – I TIMORI DELLA POLIZIA: “SIAMO ALLA VIGLIA DI UN’INSURREZIONE. IL PRESIDENTE STA GIOCANDO UN GIOCO PERICOLOSO CHE PUÒ CONCLUDERSI CON LA MORTE DI UN MANIFESTANTE” – VIDEO

1 – MACRON: 'LA RIFORMA DELLE PENSIONI VA AVANTI NELL'INTERESSE DELLA NAZIONE'

emmanuel macron in televisione difende la riforma delle pensioni

La riforma delle pensioni "proseguirà il suo cammino democratico": Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta su France 2 e TF1. La mozione di censura (sfiducia) contro il governo è "fallita". Ora "bisogna aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale". "Dobbiamo andare avanti: è nell'interesse superiore della nazione":

"Nel momento in cui vi parlo, pensate che mi faccia piacere fare questa riforma (delle pensioni,ndr)? La risposta è 'no'. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, la risposta è 'si'...'": ha detto il presidente francese, tornando a dire che la riforma previdenziale "non è un lusso", ma è più che mai "necessaria" per riportare il sistema previdenziale in equilibrio.

emmanuel macron in televisione difende la riforma delle pensioni 5

"Quando i sindacati manifestano, hanno la loro legittimità, quando organizzano cortei, che lo facciano, sono contrari a questa riforma, io li rispetto": lo ha detto, in diretta tv, il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo però di "non accettare la violenza quando si è scontenti di qualcosa".

emmanuel macron in televisione difende la riforma delle pensioni 2

[…] "Ma non è accettabile che dei gruppi utilizzino un'estrema violenza per aggredire come in questi giorni, dei sindaci, degli esponenti della Repubblica che sono per la riforma. Non è accettabile che utilizzino una violenza senza regole perché sono scontenti di qualcosa".

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso dell'intervista in diretta su TF1 e France 2, si è detto pronto ad "addossarsi l'impopolarità" sulla riforma delle pensioni. Ricordando di non poter venire rieletto per una terza volta all'Eliseo, il leader francese ha martellato sulla necessità di adottare la contestata riforma previdenziale, "nell'interesse superiore della nazione".

emmanuel macron in televisione difende la riforma delle pensioni 3

[…] Ho sentito la "rabbia legittima che si esprime in un ambito repubblicano" da parte di alcune professioni che hanno condizioni di lavoro difficili: Emmanuel Macron, in diretta tv in piena crisi della riforma delle pensioni, ha promesso nuove discussioni con i sindacati affinché sia affrontato meglio il tema dei "lavori usuranti". Il presidente della Repubblica ha riconosciuto che le proposte dell'esecutivo su questo punto "non sono abbastanza forti e tangibili".[…]

2 – LA POLIZIA FRANCESE AVVISA: «C’È ARIA DI RIVOLTA ARMATA»

proteste contro la riforma delle pensioni di macron 5

«Siamo alla viglia di un’insurrezione. Ho paura che uno dei miei ragazzi uccida un manifestante». A pronunciare queste parole in una conversazione in forma anonima con Mediapart, è il comandate di un reparto dei Crs (la polizia antisommossa francese), impegnati in questi giorni a contenere le proteste violente contro la riforma delle pensioni.

L’adozione definitiva del testo legislativo, dopo il passaggio forzato in Parlamento attraverso l’utilizzo dell’articolo 49.3 della Costituzione e la bocciatura della mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, rischia di inasprire ulteriormente gli animi.

proteste contro la riforma delle pensioni di macron 4

«Il presidente sta giocando un gioco pericoloso che può concludersi con un dramma: la morte di un manifestante», teme questo alto graduato dei Crs, che dirige settanta agenti. Lo scorso 18 marzo, a Nantes, un poliziotto che sembrava aver perso il sangue freddo ha estratto un fucile Hk G36: e per un attimo si è temuto il peggio.

[…] Il timore di una radicalizzazione della mobilitazione è diffuso nella maggioranza di governo, ma per ora, l’inquilino dell’Eliseo, non ha intenzione di mandare alcun segnale forte alla piazza.

proteste contro la riforma delle pensioni di macron 7

[…] Domani, invece, andrà in scena la nona giornata di sciopero interprofessionale nazionale dall’inizio della contestazione. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore dei trasporti, del mondo scolastico, ma anche i netturbini e i dipendenti delle raffinerie. Lo sciopero di questi ultimi è quello che maggiormente preoccupa il governo, perché potrebbe causare delle gravi penurie di carburante in tutto il Paese. E Olivier Mateu, segretario generale del dipartimento di Marsiglia per la Cgt, ha già avvertito l’esecutivo: «Gliela faremo mangiare la riforma».

