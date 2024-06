PERCHE' ALMENO VENTI ALFA ROMEO D'EPOCA SONO STATE ABBANDONATE ALLA PERIFERIA DI DETROIT? - UN MISTERIOSO CONTENZIOSO TRA UN RIVENDITORE AMERICANO DELLA CASA AUTOMOBOLISTICA E LA CITTA’ DEL MICHIGAN HA PORTATO IN UNA DISCARICA UNA VENTINA DI AUTO D’EPOCA TRA CUI 164, DUETTO, ALFETTA E GIULIA TI - E' POSSIBILE CHE IL CONCESSIONARIO ABBIA VIOLATO LE NORME URBANISTICHE O SIA ALLE PRESE CON PROBLEMI FISCALI MA…

Maurizio Bertera per corriere.it

The Drive, uno dei portali automobilistici più seguiti negli States, è stato abbastanza impietoso nel raccontare una strana vicenda, scoperta nel Michigan, legata alle auto del Biscione. « Nonostante la loro reputazione di inaffidabilità, le Alfa Romeo classiche non sono le auto che ti aspetti di trovare nelle discariche americane.

La lunga assenza del brand italiano dal nostro mercato fa sì che le Alfa con problemi tecnici spesso finiscano come base per trovare pezzi di ricambio che finiscono a chi ne possiede ancora una. Ma in questo momento, una discarica vicino al cuore dell’industria automobilistica americana ne è piena e non si capisce il perchè».

Detto che piena significa una ventina di auto, The Drive è andato sul posto a indagare riuscendo (in parte) a svelare il mistero. Le Alfa Romeo in questione sono conservate nel lotto della US Auto Supply a Sterling Heights, un quartiere periferico di Detroit.

L’ordinanza del tribunale

Le foto recentemente caricate dall'azienda- che da 35 anni serve l'area metropolitana di Detroit con ricambi auto usati e aftermarket di qualità - mostrano un paio di dozzine di modelli classici allineate in vari stadi di rovina, con alcune che sembrano funzionare e altre che mostrano danni da incidenti.

Si vedono delle Spider (il Duetto, amatissimo in America), delle 164 e almeno un'Alfetta. Poi anche una Giulia TI, identificata dalla persona che conosce meglio di tutti queste automobili: il loro ex custode, Dean Russell, che The Drive è riuscito a intercettare.

Mister Russell gestisce un piccolo negozio a Dearborn Heights - che si definisce «Factory Authorized for Alfa Romeo Service» dove queste auto sono state conservate fino a un recente litigio con la città di Detroit. Interpellato sul mistero ha detto che le auto sono state sequestrate dopo un'ordinanza del tribunale a seguito di una controversia di carattere urbanistico ma ha ancora i titoli delle auto e intende riprendersele. In un modo o nell’altro.

Scontro sui social

«Poi ha rifiutato di approfondire il tema, dicendo che stava già ricevendo troppe chiamate riguardo alle auto» si legge su The Drive. Ne è nato un dibattito online dove i sostenitori di Russell se la pigliano con la città rea di aver abbandonato delle vetture in buono stato in una discarica per una controversia burocratica mentre non pochi sono certi che il concessionario avesse violato le norme urbanistiche o sia alle prese con problemi fiscali.

Nello Stato del Michigan, sui social, si attende con curiosità come vada a finire la vicenda. «In un modo o nell'altro, però, si sta trasformando in uno scontro su uno dei più grandi tesori di ricambi Alfa Romeo del Paese. Non importa chi ne prende possesso, la cosa fondamentale è che i pezzi arrivino alle persone che ne hanno bisogno...

