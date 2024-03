L' ANNUNCIO DELLA MALATTIA IN UN VIDEO REGISTRATO MERCOLEDI': "QUANDO MI HANNO OPERATA SI PENSAVA NON AVESSI UN CANCRO, MA..."

Kate Middleton è in cura per un cancro e lo ha annunciato in un commovente videomessaggio che, secondo quanto riferito da Kensigton Palace, è stato registrato mercoledì.

Ma come mai la 42enne, dopo mesi di silenzio, ha deciso di rivelare i dettagli della sua malattia? La principessa è stata costretta a un’operazione trasparenza dopo che tre dipendenti della London Clinic hanno rubato la cartella clinica. Secondo il “Daily Mail” i tre, finiti sotto indagine, sono stati sospesi e la principessa è stata informata della violazione della privacy. Motivo per cui, con ogni probabilità, si è sentita costretta a dover rivelare al mondo di avere un cancro.

Nello stesso ospedale è stato ricoverato anche re Carlo per l’intervento di ingrossamento della prostata al quale è seguito l’annuncio del tumore del re. Pare che la cartella clinica di Carlo non sia stata violata.

La futura regina è attualmente sottoposta a un ciclo di chemioterapia iniziato a febbraio. Kate, 42 anni, è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un "importante intervento chirurgico addominale". In un primo momento da Palazzo avevano smentito che la futura regina avesse un tumore.

In un'emozionante dichiarazione televisiva al mondo, in cui conferma la sua diagnosi, Kate ha parlato di «un paio di mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia». «Voglio cogliere l’occasione di ringraziarvi personalmente per tutti i vostri fantastici messaggi di supporto e per la vostra comprensione in questo periodo in cui mi sto riprendendo dall’intervento chirurgico - ha detto la principessa - Questi ultimi sono stati due mesi durissimi, per la nostra famiglia, ma la squadra medica che mi segue è fantastica, e le sono grata. A gennaio sono stata sottoposta a un grosso intervento chirurgico all’addome, e in quel momento si pensava che non avessi un cancro. L’intervento è andato bene, ma i test - successivi all’operazione - hanno rivelato che avevo un cancro», dice Kate nel video.

«I medici mi hanno consigliato di sottopormi a una chemioterapia preventiva, e ora mi trovo nelle prime fasi di questo tipo di trattamento».

