PERCHE' PAGARE IL BIGLIETTO QUANDO PUOI SCROCCARE LA CORSA - A ROMA, UN UOMO SI APPENDE AL RETRO DI UN AUTOBUS E RIMANE ATTACCATO MENTRE IL MEZZO CONTINUA LA SUA CORSA – LA “PRODEZZA” DELLO SVALVOLATO È STATA RIPRESA DA UN AUTOMOBILISTA ED È DIVENTATA VIRALE IN POCHE ORE - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

ROMA RAGAZZO APPESO A AUTOBUS

All'altezza della stazione Tiburtina di Roma, un uomo è salito dietro ad un bus dell'Atac […] La folle azione è stata ripresa da un'automobilista che ha documentato la sequenza, finita sul noto canale social Welcome To Favelas. Tanti i commenti, in cui prevale l'ironia. C'è chi scrive che era sciopero, chi paragona quello che succede a Roma all'inferno di Dante e chi pensa che lo stratagemma sia stato usato per non pagare il biglietto e chi ancora quando si dice "attaccati al tram".[…]