PERCHE' IL SESSO CI RENDE PIU' PROPENSI A SVELARE I NOSTRI SEGRETI? - UNO STUDIO HA SCOPERTO CHE NON SERVE NEANCHE FARE L'AMORE, BASTA IL SEMPLICE COINVOLGIMENTO CON CONTENUTI EROTICI PER FARCI SENTIRE LIBERI DI APRIRCI ANCHE A UNO SCONOSCIUTO - NON SOLO GLI EFFETTI DEGLI ORMONI: QUANDO SIAMO ECCITATI LA PARTE DEL CERVELLO CHE REGISTRA IL DISGUSTO SI ZITTISCE, RENDENDOCI PIU' APERTI E...

Dagotraduzione da Inside Hook

Sapevi che c'è un legame tra l’essere eccitati sessualmente e il voler raccontare i propri segreti? Chiunque si sia mai crogiolato nel post-orgasmo con un estraneo e si sia ritrovato improvvisamente a rivelare di essere passato davanti alla casa del suo ex 20 volte in una quando era giovane capirà questo potenzialmente spaventoso fenomeno (ma comune).

Inoltre, non hai nemmeno bisogno di scopare per iniziare a parlare. Uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Personality and Social Psychology Bulletin ha rilevato che non è necessario darsi da fare con qualcuno per voler rivelare le proprie informazioni personali più riservate. Il semplice coinvolgimento con contenuti erotici prima di interagire con un'altra persona è sufficiente per farti scoprire la tua anima.

Ma, ehm, perché, esattamente? Cosa c'è nel sesso che ci fa venire voglia di versare le nostre viscere? Secondo i risultati dello studio, i partecipanti che hanno visto contenuti erotici e poi si sono impegnati in conversazioni su app di appuntamenti avevano maggiori probabilità di condividere dettagli su esperienze specifiche. Non c'è un motivo per cui ciò avvenga, perché nasce da una combinazione di fattori emotivi, psicologici e fisiologici. Tuttavia, ci sono alcuni avvenimenti interessanti nel cervello durante l'eccitazione sessuale che possono offrire un po' di chiarezza.

Lucy Rowett, una sex coach certificata e sessuologa clinica, ci chiede di considerare gli effetti dell'ormone "dell'amore", l'ossitocina. Questa sostanza chimica del cervello aiuta nel legame di coppia. Ciò significa che puoi sentirti vicino a qualcuno con cui hai avuto contatti sessuali, anche se ti sei incontrato solo tre ore fa su Tinder.

Inoltre, le sostanze neurochimiche come la dopamina e la noradrenalina contribuiscono a farci sentire euforici e storditi. Quando siamo (metaforicamente) ubriachi degli ormoni del benessere che derivano dall'eccitazione (e dagli orgasmi), la nostra guardia cala. Ci perdiamo nel momento, per così dire.

«Quando siamo sessualmente carichi, il nostro cervello invia al nostro corpo segnali di fiducia», afferma Daniel Saynt, fondatore di The New Society for Wellness (NSFW), un club privato per membri del sesso e della cannabis a New York. «Siamo legati alle persone non in base alla nostra attrazione fisica per loro, ma piuttosto per le storie e i segreti che ci sentiamo a nostro agio nel condividere».

Per quanto intrigante possa essere, dire che questa è un'esperienza onnipresente sarebbe un'irresponsabile generalizzazione eccessiva. Succede a molte persone, comunque. Ogni persona è diversa e avrà un diverso insieme di fattori che determinano il suo sentirsi sciolto oppure no quando è eccitato.

Se sei una persona che ha un talento per chiacchierare solo per pentirsene in seguito, abbiamo delle novità. Quando sei eccitato, la parte del cervello che registra disgusto e orrore si zittisce. Questo è il motivo per cui le persone si eccitano per tutti i tipi di cose "grossolane" o intense come sputi, BDSM, schizzi, maschere di Freddie Krueger o dildo alieni. Poiché la nostra soglia per ciò che è socialmente disapprovato e assolutamente tabù è più bassa, «ci rende più suscettibili a condividere i nostri segreti», afferma Rowett.

Dobbiamo anche tenere a mente che nel raccontare storie durante gli incontri sessuali in realtà, in molti casi, parliamo di sesso; è un'opportunità per creare fantasia. «È come essere un voyeur in una storia sexy», afferma la dott.ssa Valerie Poppel, sessuologa clinica e co-fondatrice dello Swann Center, un'organizzazione che offre educazione sessuale inclusiva e formazione su diversità, inclusione e molestie sessuali. «Guardare [una persona] che racconta la storia e guardare il suo linguaggio del corpo ti porta nella sua storia, ed è molto sexy».

La vicinanza emotiva può, per alcuni, servire da foraggio erotico. La condivisione delle informazioni ha il potenziale per offrire questa vicinanza. In questi casi, «i sentimenti sessuali possono aumentare il desiderio di sentirsi emotivamente intimi con qualcuno, che può manifestarsi nella condivisione di segreti», afferma Sarah Melancon , Ph.D, sociologa, sessuologa clinica ed esperta residente presso The Sex Toy Collective.

Svelare i tuoi segreti sulle app può anche essere una sorta di "test" inconscio, progettato per capire se la persona è qualcuno per cui vale la pena perdere del tempo. «Se questa persona può accettare il mio segreto, allora potrebbe anche accettare il mio corpo in gran parte nascosto e il mio sé sessuale», dice Melancon. «Condividere segreti equivale a spogliarsi emotivamente e può essere parte del processo di costruzione della fiducia che la maggior parte di noi ritiene importante prima di intraprendere un comportamento sessuale».

Anche se rivelare informazioni personali può essere snervante, può anche avere dei risultati positivi, soprattutto se sei interessato a una relazione. Raccontare segreti mostra la nostra umanità, «che è qualcosa che molti di noi trovano piuttosto sexy», dice Melancon. Siamo vulnerabili e permettiamo a qualcuno di avvicinarsi un po' a noi.

Capire se sei allineato su valori, interessi sessuali, ecc. può aiutarti a conoscerti a un livello più profondo, il che può aiutare a sviluppare una connessione duratura. «Quando condividiamo e l'altra persona è premurosa, accettante e non giudicante, questo crea fiducia» afferma Melancon.

La vicinanza emotiva e la conoscenza reciproca suonano benissimo, certo. Ma condividere i segreti può anche causare grossi problemi. L'eccitazione può «creare una sensazione di falsa intimità e farti sentire come se fossi più vicino di quanto non sei in realtà», dice Rowett. «Potresti pensare di conoscere questa persona molto profondamente, ma poi scopri che non la conoscevi affatto bene e che non era la persona che il tuo cervello inondato di ossitocina ti diceva che era».

Può essere utile riflettere su sé stessi e determinare se sei una persona che tende ad attaccarsi emotivamente facilmente ai nuovi partner. Se lo sei, dovresti considerare di esercitare una certa cautela durante i nuovi incontri sessuali, perché la chimica del tuo cervello potrebbe interferire con la tua capacità di discernere se questa persona è una buona per te.

Prenditi del tempo per pensare al motivo per cui stai condividendo questi segreti in primo luogo. È perché vuoi creare fiducia o è perché stai perdendo i freni? «La condivisione eccessiva può riguardare più l'ansia o la convalida esterna che la connessione», spiega Melancon.

Come sempre, l'autoriflessione è tua amica. La condivisione dei segreti può essere una buona cosa, ma può diventare acida se lo fai per le ragioni sbagliate.