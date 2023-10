PERCHÉ CARLO BONOMI SI È ESPOSTO ALLA FIGURACCIA DI VOLERSI CANDIDARE ALLA GUIDA DELLA LUISS PUR NON ESSERE LAUREATO? “IL FATTO”: “I MALIGNI DICONO CHE LO FACCIA SOPRATTUTTO PER CONSERVARE UN POSTO DI LAVORO NON AVENDO AZIENDE PROPRIE E POTENDO CONTARE, DOPO CONFINDUSTRIA, SOLO SUL CDA DELLA FIERA DI MILANO. MA È BENE SAPERE CHE LA LUISS È ANCHE UN IMPORTANTE CENTRO DI POTERE, DI PRESTIGIO E DI INFLUENZA” - IL CASO DELLA SCHOOL OF BUSINESS E L’INCARICO CHE ORSINA HA “STRAPPATO” A MARC LAZAR…

Estratto dell’articolo di Salvatore Cannavò per il “Fatto quotidiano”

Perché Carlo Bonomi si è esposto alla figuraccia di volersi candidare alla guida della Luiss pur non essere laureato? I maligni dicono che lo faccia soprattutto per conservare un posto di lavoro non avendo aziende proprie e potendo contare, dopo Confindustria, solo sul Cda della Fiera di Milano. Ma è bene sapere che la Luiss è anche un importante centro di potere, di prestigio e di influenza. […] L'attuale presidente della Luiss, già presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, infatti, è stato nominato presidente della Luiss School of Government (SoG), formazione di eccellenza per “quanti sono coinvolti nei processi politici del decision making nel settore pubblico e privato” . Si tratta della sezione che ha più contatto diretto con il mondo istituzionale e politico-parlamentare.

Accanto a lui, come “Dean”, responsabile diretto dei corsi e dell'organizzazione, c'è il politologo Giovanni Orsina, noto editorialista i cui articoli, […] sono divenuti più benevoli con il centrodestra. Chi conosce bene il dossier spiega che Orsina avrebbe strappato quell'incarico all'autorevole politologo francese Marc Lazar il quale alla Luiss è titolare della cattedra in European Relations finanziata da Bnl-Bnp Paribas, la banca di cui è presidente Luigi Abete che alla Luiss ha un ruolo centrale sia come membro del Cda sia come presidente della School of business.

Quest'ultima è diventata da poco una Spa controllata al 100% dalla Luiss. La gestione è stata affidata proprio ad Abete, ma l'ingresso di un azionista esterno è stato oggetto di uno scontro interno che ha visto già un ruolo di Bonomi. Il fondo Nextalia, nato su iniziativa di Intesa Sanpaolo e UnipolSai, e la stessa Confindustria, era infatti pronto a rilevare alcuni rami della Scuola, ma proprio Bonomi ha chiesto un approfondimento di indagine e lo scorso luglio l'operazione si è arenata.

Il caso della School of business aveva fatto scaturire anche le dimissioni dell'ex ministra Paola Severino, contraria alla cessione della scuola e che attualmente si limita a ricoprire, dopo una vita passata alla Guido Carli, il ruolo di presidente della School of Law […] A chi ci ha parlato recentemente, Bonomi assicura che il prossimo presidente della Luiss […] sarà un nome “autorevolissimo” e qualcuno pensa che possa essere proprio Severino. Nel comitato direttivo della Scuola presieduta da quest'ultima si trova anche Giuliano Amato che è presidente dell'Advisory Board.

Postazione privilegiata per un altro ex ministro, Domenico Siniscalco, che dirige la School of European Political Economy (dove nel Consiglio scientifico troviamo l'immancabile Sabino Cassese, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, l'ex ministro Pier Carlo Padoan e molti altri tra cui Marcello Messori, che fino all'arrivo di Siniscalco era stato il fondatore e direttore della Scuola. La Luiss è insomma una crocevia delicata, un'interfaccia cruciale di relazioni istituzionali importanti e quindi preda ambiziosa.

