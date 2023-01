PERCHÉ CON LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO RICICCIA IL NOME DI ANTONIO D'ALÌ, L’EX SOTTOSEGRETARIO ALL'INTERNO DI FORZA ITALIA? IL PADRE DEL BOSS ERA IL CAMPIERE DEI TERRENI DI D’ALÌ, OVVERO IL GUARDIANO DELLA “ROBA”. UN RAPPORTO STRETTO CHE HA TROVATO CONFERMA IL MESE SCORSO CON LA CONDANNA IN CASSAZIONE DELL’EX SENATORE A 6 ANNI PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA – MA L’INTRECCIO NON È FINITO: PARE CHE D’ALÌ AVESSE RAPPORTI CON ALFREDO TUMBARELLO, IL MEDICO DI MESSINA DENARO, CANDIDATO CON CUFFARO ALLE REGIONALI DEL 2006…

1. D'ALÌ, L'EX SENATORE DI FI CHE "AGIVA NELL'INTERESSE" DEL SUPER-LATITANTE

Estratto dell’articolo di G. Cal. Per “il Fatto quotidiano”

antonio d'ali 5

Cercare una spiegazione a trent' anni di latitanza fa inevitabilmente incorrere nel rapporto di Messina Denaro con la politica. Legami molto stretti.

Tra i punti fermi c'è la storia tra le famiglie Messina Denaro e D'Alì, un rapporto di lunga data. Il padre - quel don Ciccio per cui l'ultimo stragista si è speso fino a qualche anno fa per pubblicare sul Giornale di Sicilia il necrologio nell'anniversario della morte - era il campiere dei terreni dei potenti D'Alì, il guardiano, l'uomo di fiducia, insomma, a protezione della roba. E, potente, era anche don Ciccio, capo del mandamento di Castelvetrano.

MATTEO MESSINA DENARO INFERMIERE CLINICA MADDALENA PALERMO

Con l'arresto di Matteo Messina Denaro si è chiuso un cerchio il cui penultimo atto era andato in scena, giusto un mese prima, al carcere Opera di Milano: l'ex senatore e ex sottosegretario Antonio D'Alì si costituisce dopo la sentenza della Cassazione che conferma i sei anni di detenzione per concorso esterno in associazione mafiosa.

I D'Alì, oltre al latifondo, possedevano anche la Banca Sicula, dove fu addirittura assunto un altro figlio di don Ciccio Messina Denaro, Salvatore. […]

alfonso tumbarello

2. IL BOSS DEI BOSS PRESO IN FILA IN CLINICA ASPETTAVA LA CHEMIO

Estratto dell’articolo di Fabio Amendolara e Marco Bova per “La Verità”

Per le cure e le ricette mediche, però, si sarebbe rivolto ad Alfredo Tumbarello, già candidato sindaco a Campobello e considerato vicino ad Antonio D'Alì, l'ex senatore ed ex sottosegretario all'Interno forzista condannato (e poi arrestato) per concorso esterno anche per l'ipotizzata vicinanza con i Messina Denaro.

3. INDAGATO IL MEDICO ALFONSO TUMBARELLO: AVEVA IN CURA MATTEO MESSINA DENARO SOTTO IL NOME DI ANDREA BONAFEDE

Estratto dell’articolo di Lara Sirignano per www.corriere.it

MATTEO MESSINA DENARO DOPO L ARRESTO

Per anni ha avuto come paziente Matteo Messina Denaro. L’ha ricevuto allo studio, gli ha dato farmaci, consigliato visite specialistiche, cure. Tutto prescritto all’alias usato dal padrino: Andrea Bonafede. Ma di malati con lo stesso nome Alfonso Tumbarello, medico di base storico di Campobello di Mazara, paese in cui il boss finito in manette ieri ha trascorso l’ultimo periodo della latitanza, ne aveva due. Il capomafia e il vero Bonafede, il geometra che ha prestato il suo nome al boss e per questo ora è indagato. [….]

Non ci credono i magistrati di Palermo che hanno indagato Tumbarello, interrogato ieri dai carabinieri, per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Un’accusa grave di cui deve rispondere anche Giovanni Luppino, l’autista del capomafia arrestato ieri. Nelle prossime ore il gip deciderà se convalidare il provvedimento cautelare.

antonio d'ali 4

antonio d'ali 3

Tumbarello, tra l’altro, era stato candidato alle comunali del 2011 come sindaco di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, per l’allora Pdl. Nel 2006 il medico fu candidato, invece, tra le fila dell’Udc per in consiglio regionale, a sostegno della candidatura di Totò Cuffaro. Alle comunali ottenne 610 preferenze (7,55% dei votanti).

