PERCHÉ CI SONO TANTI SCIROCCATI CHE SI RIPRENDONO MENTRE MANGIANO ARANCE SOTTO LA DOCCIA? L’ULTIMA MODA È ESPLOSA SU TIKTOK DOCCE CENTINAIA DI ESTIMATORI SI SPERTICANO IN LODI PER IL FRUTTO, ESPONENDO TUTTI I VANTAGGI DI MANGIARLO IN DOCCIA: GLI OLI ESSENZIALI SPRIZZATI DALLA BUCCIA, ED ESALTATI DAL CALORE DELL’ACQUA, EMETTONO INTENSI AROMI SIMILI A QUELLI DI UNA SPA E… VIDEO

Estratto dell’articolo di Giuliana Lomazzi per www.ilfattoquotidiano.it

C’è chi canta sotto la pioggia e chi mangia arance sotto la doccia: TikTok abbonda di video che mostrano sorridenti mangiatori (in costume) sotto il getto, visualizzati più di 4,5 milioni di volte. […] Gli adepti di questa nuova pratica, se non altro innocua e simpatica, hanno molte motivazioni da fornire.

Intanto l’arancia fa bene (e fin qui non ci piove, per restare in metafora); e poi, gli oli essenziali che sprizzano dalla buccia, esaltati dal calore dell’acqua, emettono intensi aromi rilassanti. Sembra di essere nella spa di un hotel di lusso, affermano i tiktoker… Infine, non si sbrodola in giro! […]

