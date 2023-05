21 mag 2023 13:24

PERCHÉ ILARIA DE ROSA È FINITA IN CARCERE? - IL GIALLO DELL’HOSTESS 23ENNE TREVIGIANA ARRESTATA IN ARABIA SAUDITA - LA RAGAZZA ERA SCOMPARSA DA GIORNI: UN FILMATO DEL RESIDENCE IN CUI ALLOGGIAVA MOSTRA LA GIOVANE SALIRE IN MACCHINA CON TRE UOMINI E POI SVANIRE NEL NULLA - SOLO ORA SI SCOPRE CHE È STATA PORTATA IN CARCERE. C’È CHI FA RIFERIMENTO A QUESTIONI DI DROGA, MA IL MOTIVO DELL’ARRESTO È AVVOLTO NEL MISTERO…