13 feb 2023 17:46

PERCHÉ GLI IMPRENDITORI NON OFFRONO STIPENDI DECENTI INVECE DI FRIGNARE PERCHE' NON TROVANO NESSUNO DA ASSUMERE? - SUL “CORRIERE” L’ENNESIMA STORIA DI UN TITOLARE DI UN BAR A PADOVA CHE OFFRE UNO STIPENDIO “REGOLARE” DI 600 EURO PER UN POSTO DA CAMERIERE PART-TIME E NON TROVA NESSUNO DISPOSTO AD ABBOCCARE - LA COLPA, PER QUESTI PARACULI, NON È MAI DELLO STIPENDIO MISERO CHE OFFRONO...