PERCHÉ IN INGHILTERRA NON SI TROVA PIÙ LA VERDURA? – LE GRANDI CATENE DI SUPERMERCATI INGLESI SI SONO SEMPRE RIFORNITE SOLO DAGLI AGRICOLTORI SPAGNOLI CHE QUEST’ANNO SONO STATI COLPITI DAL MALTEMPO E NON HANNO POTUTO MANDARE LA VERDURA AI SUDDITI DI SUA MAESTÀ - CINQUE CATENE DI SUPERMERCATI INGLESI HANNO RAZIONATO L’ACQUISTO DI POMODORI, CETRIOLI, PEPERONI E POMODORI A NON PIÙ DI TRE PER CLIENTE...

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Cinque catene di supermercati leader in Gran Bretagna hanno limitato il numero di alcune verdure che i clienti possono acquistare, aumentando la pressione sui politici per affrontare la riduzione dell'offerta di ingredienti per l'insalata.

Lo scorso fine settimana, Lidl, la catena tedesca di supermercati discount, ha dichiarato che avrebbe limitato la vendita di cetrioli, peperoni e pomodori a tre per cliente, unendosi ad altre quattro catene - Tesco, Asda, Morrisons e Aldi - che hanno limitato le vendite di alcuni prodotti. Lidl ha dichiarato che la disponibilità nei suoi negozi era buona e che le misure erano precauzionali. Insieme, le cinque catene rappresentano circa due terzi della quota di mercato dei negozi di alimentari in Gran Bretagna.

Le temperature gelide in Spagna, il principale fornitore di verdure britanniche, hanno danneggiato i raccolti, in particolare nella provincia spagnola di Almería, dove le vendite di pomodori sono diminuite del 22% nelle prime due settimane di febbraio rispetto a un anno fa, secondo Fepex, un'organizzazione che rappresenta i produttori e gli esportatori spagnoli di frutta e verdura. Le vendite di cetrioli sono diminuite del 21% e quelle di peperoni e melanzane del 25%.

Gli altri Paesi europei sono stati colpiti? Non altrettanto. Altri Paesi europei, tra cui i Paesi Bassi, che si affidano a prodotti importati durante l'inverno, hanno registrato alcune limitazioni di approvvigionamento, ma non nella stessa misura della Gran Bretagna. Diversi esperti hanno attribuito la carenza in Gran Bretagna al fatto che i supermercati non hanno investito abbastanza nella produzione locale.

Inoltre, i supermercati di altri Paesi europei sono stati disposti a pagare prezzi più alti per gli ortaggi che scarseggiavano, guadagnandosi un trattamento preferenziale da parte dei fornitori, mentre i supermercati britannici si sono concentrati maggiormente sul mantenimento dei prezzi bassi per i consumatori, ha dichiarato Sue Pritchard, direttore esecutivo della Food, Farming and Countryside Commission.

"Questo ci ha spinto in fondo alla fila quando vengono fatte le difficili scelte per l'esportazione", ha dichiarato Sue Pritchard. Le condizioni economiche per i coltivatori britannici sono ancora meno favorevoli quest'anno, perché l'aumento dei prezzi dell'energia ha reso proibitivo il riscaldamento delle serre.

Nei Paesi Bassi, diverse catene di alimentari hanno dichiarato martedì che le scorte stavano tornando a livelli normali, secondo Marc Wever, portavoce del Central Bureau for Food Retail, un'associazione di categoria che rappresenta i supermercati olandesi.

"Non c'è stata e non c'è quasi nessuna carenza importante qui e certamente non ci sono tetti di spesa per la frutta e la verdura, come accade ad esempio in altri Paesi", ha dichiarato.

Ha qualcosa a che fare con la Brexit? Non proprio. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea nel 2020 ha comportato un aumento dei costi, ma non è responsabile delle carenze, ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, al Financial Times. Anche in Gran Bretagna si sono verificate carenze di ortaggi, tra cui zucchine, melanzane, lattuga e sedano, prima dell'uscita dal blocco. Un periodo di maltempo in Spagna nel 2017 ha portato i giornali britannici a parlare di "crisi delle zucchine".

Tom Holder, portavoce del British Retail Consortium, un'associazione di categoria, ha dichiarato che la Brexit non ha aggravato le carenze di approvvigionamento, poiché i controlli britannici sui prodotti alimentari e freschi importati dall'Unione Europea non sono ancora entrati in vigore.

Tuttavia, la Gran Bretagna potrebbe avere problemi legati alla Brexit durante l'estate, se il Paese continuerà a lottare per trovare lavoratori stagionali che aiutino a raccogliere i prodotti. In un anno tipico, la Gran Bretagna importa dall'estero circa il 95% dei pomodori a marzo, rispetto al 40% di giugno, secondo il British Retail Consortium.

Sebbene la Brexit abbia creato costi aggiuntivi e lavoro amministrativo per gli esportatori spagnoli in Gran Bretagna, il valore delle esportazioni spagnole in Gran Bretagna è cresciuto da quando la Gran Bretagna ha lasciato l'Unione Europea.

Quanto dureranno i limiti agli acquisti? Secondo il British Retail Consortium, le restrizioni dureranno probabilmente solo poche settimane. Fepex, l'organizzazione spagnola che rappresenta i produttori, ha dichiarato che un aumento delle temperature nelle prossime settimane potrebbe migliorare la situazione.

Perché i supermercati britannici non si riforniscono di più di prodotti locali? Joanna Blythman, autrice di "Shopped: The Shocking Power of British Supermarkets", ha affermato che i supermercati britannici non hanno sostenuto i produttori locali, optando invece per fornitori meno costosi all'estero, mentre i negozi di alimentari di altri Paesi europei si impegnano maggiormente nell'acquisto di prodotti locali e regionali.

"Quello che stiamo raccogliendo è il risultato di aver lasciato che i supermercati fossero troppo potenti a scapito dei produttori di questo Paese, mettendo a rischio la nostra sicurezza alimentare", ha dichiarato.

Ed Davey, esperto di politica alimentare globale per il World Resources Institute, un'organizzazione di ricerca, ha attribuito il problema non solo al clima, ma anche all'eccessiva dipendenza dei rivenditori britannici da frutta e verdura importate. I supermercati britannici, altamente competitivi, si sono affidati a consegne "just in time" di frutta e verdura da oltreoceano senza fare abbastanza per sostenere gli agricoltori locali.

"Per troppo tempo, la Gran Bretagna ha avuto un sistema alimentare nazionale malsano e non abbiamo fatto abbastanza per rendere disponibili frutta e verdura sane, fresche, di stagione e locali a prezzi accessibili per la popolazione del Paese", ha dichiarato.

