PERCHÉ MATTEO MESSINA DENARO VIAGGIAVA IN SUDAMERICA E IN INGHILTERRA? – DOPO LA SCOPERTA DEI BIGLIETTI AEREI IN UNO DEI COVI DEL BOSS, RICICCIA LA VECCHIA PASSIONE PER I VIAGGI DEL CAPOMAFIA, CHE NEL 1994 ANDÒ TRANQUILLO IN SPAGNA PER OPERARSI IN UNA CLINICA DI BARCELLONA (DANDO UN PEZZO DEL SUO VERO NOME) – FECE INFURIARE ANCHE TOTÒ RIINA: “MA COSA FA QUESTO MESSINA DENARO, CHE NON SO PIÙ NIENTE?” E IL SUO COMPAGNO DELL’ORA D’ARIA, RISPOSE: “PENSO CHE SE N’È ANDATO ALL’ESTERO…”

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per www.repubblica.it

IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO

Ha sempre avuto una grande passione per i viaggi. Nell'estate 1993, mentre scoppiavano le bombe che aveva ordinato - tra Firenze, Roma e Milano - era in vacanza in Versilia con i suoi complici, i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano.

Da allora Matteo Messina Denaro è latitante, e per lui non è stato mai un problema. L'anno dopo, era in Spagna. Questa volta, però, non per piacere o per affari. Si fece operare nella clinica oculistica Barraquer di Barcellona. E all'accettazione diede addirittura un pezzo del suo nome e cognome, Matteo Messina.

frase di joker nel covo di matteo messina denaro

[…] Di sicuro, il Sud America e l'Inghilterra sono due mete che ritornano nei misteri della primula rossa di Castelvetrano. Quella passione che faceva andare su tutte le furie Totò Riina, il capo dei capi, mentre stava in carcere: "Ma cosa fa per ora questo Matteo Messina Denaro, che non so più niente?". Così diceva al compagno dell'ora d'aria nel 2013, e non sospettava di essere intercettato dalla Dia nell'ambito dell'inchiesta "Stato-mafia".

"Io penso che se n'è andato all'estero", sussurrava con disprezzo. "Se ci fosse suo padre... - sbottava il capo dei capi - questo figlio lo ha dato a me per farne quello che dovevo fare. È stato quattro o cinque anni con me. Impara bene, minchia, e poi tutto in una volta...". All'improvviso, dopo avere partecipato alla stagione delle stragi, l'unico erede della dinastia Corleonese rimasto in libertà sparisce. Matteo Messina Denaro si dà agli affari internazionali.

LA CARTA DI IDENTITA FALSA DI ANDREA BONAFEDE AKA MATTEO MESSINA DENARO

[…] Un'altra fonte aveva spostato le ricerche in Venezuela: "Sono stati recapitati cinque milioni di dollari in Sudamerica per aprire un'azienda di pollame ufficialmente intestata a un siciliano, Gaspare Bianco", diceva un piccolo pentito di mafia, Franco Safina. Alla fine degli anni Novanta, il padrino sarebbe andato di persona a verificare l'investimento. All'epoca, aveva i documenti forniti da un falsario romano suo amico, Mimmo Nardo.

l alfa romeo giulietta di matteo messina denaro 2

[…] Domande su domande. Il signor Bonafede-Messina Denaro rispunta per certo in Sicilia nel 2019, in coincidenza con l'inizio della sua malattia. Di fronte all'appartamento preso a Campobello di Mazara, in via San Giovanni 260, c'è adesso la sua Giulietta, l'hanno trovata i poliziotti del Servizio centrale operativo. […]

lorenza alagna figlia di matteo messina denaro MATTEO MESSINA DENARO LATIN LOVER MEME UN GIOVANISSIMO MATTEO MESSINA DENARO CON LA SUA FAMIGLIA E IL PADRE FRANCESCO gadget di masha e orso e del padrino nel covo di matteo messina denaro