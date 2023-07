PERCHÉ L’EX SEGRETARIO DI STATO VATICANO, AGOSTINO CASAROLI, CHIESE AL CONFESSORE DELLA FAMIGLIA ORLANDI SE MARIO MENEGUZZI, ZIO DI EMANUELA, AVESSE MAI MOLESTATO LA SORELLA DELLA RAGAZZA SCOMPARSA, NATALINA? – LA DONNA HA CONFERMATO CHE RICEVETTE DELLE “AVANCES VERBALI” DALLO ZIO – MA CHI INFORMÒ CASAROLI SULLE “ATTENZIONI MORBOSE” DI MENEGUZZI ALLA NIPOTINA? E PERCHÉ SE NE INTERESSÒ TRE MESI DOPO IL RAPIMENTO DI EMANUELA ORLANDI? SONO TUTTE DOMANDE A CUI NON C’È UNA RISPOSTA...

MARIO MENEGUZZI - ZIO DI EMANUELA ORLANDI

Continuano a far rumore le rivelazioni sul possibile, e già smentito, coinvolgimento dello zio Mario Meneguzzi nella scomparsa di Emanuela Orlandi. Alla notizia data lunedì del Tg del La7 circa un precedente approccio dell’uomo con la sorella della 15enne sparita 40 anni fa, Natalina, era seguita la dura presa di posizione dei familiari della ragazza, inclusa la sorella, sul tentativo di inquinare le indagini diffondendo false rivelazioni per nascondere le (presunte) responsabilità del Vaticano.

E ieri proprio la Santa Sede è intervenuta pubblicamente attraverso il direttore della sala stampa, Matteo Bruni: «Tutta la documentazione sul caso Orlandi è stata consegnata all’Italia il 19 aprile scorso», dice in una nota. L’intento è quello di smarcarsi dalle accuse di non collaborazione o peggio, inquinamento delle prove. Al centro della vicenda c’è la lettera che il segretario di Stato monsignor Casaroli avrebbe ricevuto dal padre spirituale della famiglia Orlandi, andato intanto in Colombia, con la conferma, avuta durante una confessione di Natalina, delle «attenzioni» da lei subite da parte dello zio. […]

natalina orlandi

«In merito alle notizie che coinvolgono un parente di Emanuela — recita ancora il comunicato vaticano — si rileva che la corrispondenza in questione indica espressamente che non vi è stata alcuna violazione del sigillo sacramentale della Confessione».

In questa ricostruzione resta il mistero di chi abbia informato Casaroli della confessione e chi l’abbia poi veicolata ai media, trattandosi di un atto presente già nelle indagini dell’epoca. […]

