Estratto dell’articolo di Filippo Di Giacomo per “il Venerdì di Repubblica”

don filippo di giacomo foto di bacco

«Parce sepulto», perdona a chi è sepolto dice lo spirito di Polidoro ad Enea nel terzo libro del capolavoro di Virgilio. Però, dopo i funerali di Stato di metà giugno, un certo disagio rimane e ci si chiede perché l'Italia continui ad usare la messa cattolica come cerimonia ufficiale per il lutto statale. In Francia, l'hommage national si svolge (di solito per i militari) nel cortile dell'Hotel des Invalides oppure nella piazza del Panthéon: […] le spoglie vengono restituite alla famiglia che […] può decidere chiesa e località dove celebrare il rito funebre religioso.

In Spagna vige il luto oficial anche per il re: la camera ardente è posta nel Congreso de los Diputados […] e l'omaggio al feretro si svolge davanti alla sede del Parlamento. I funerali religiosi semmai li chiede […] la famiglia. Soltanto in Italia la Chiesa è obbligata a svolgere il ruolo di gran cerimoniere del lutto nazionale, riducendo la messa a un rito della civil religion […] in virtù del Concordato del 1929 che stabiliva il cattolicesimo come religione di Stato.

Mario Delpini ai funerali di silvio berlusconi

Non lo è più, quindi che senso ha obbligare un uomo colto come l'arcivescovo Delpini (l'omelia per i funerali di Berlusconi andrebbe studiata nei seminari: un capolavoro retorico e pastorale, abile e non convenzionale) ad arrampicarsi sugli specchi per non tradire le aspettative statali in un Duomo gremito da persone per lo più non interessate ai riti religiosi? Forse è il momento, in un'Italia pluralista, di liberare la Chiesa da questo gravame culturale e liberare lo Stato da un incongruo retaggio.

