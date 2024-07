25 lug 2024 17:42

PERCHÉ NON GUARDATE IL MENÙ PRIMA DI FRIGNARE PER I CONTI TROPPO "SALATI"? – A FORTE DEI MARMI SCOPPIA LA POLEMICA PER UNO SCONTRINO DA 90 EURO PER UNA TAGLIATELLA ALL'ASTICE IN UN RISTORANTE CON VISTA MARE - IL TITOLARE DEL LOCALE SPIEGA: “QUI NESSUNO VUOLE FARE IL FURBO. L’ASTICE, COME SCRITTO SULLA CARTA, COSTA 18 EURO L’ETTO E NEL PIATTO C'ERA MEZZO CHILO DI PESCE…”