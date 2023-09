PERCHÉ GLI OPERAI DELLA SIGIFER POTEVANO LAVORARE ALLA STAZIONE DI BRANDIZZO, ANCHE SE IL CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLA DITTA ERA SCADUTO IL 28 LUGLIO? - GLI INQUIRENTI DOVRANNO CAPIRE SE LA MANCATA NOTIFICA ERA DOVUTA A UNA "SEMPLICE" LUNGAGGINE BUROCRATICA OPPURE SE CI SONO ALTRI MOTIVI - SE COSÌ FOSSE, COME MAI NESSUNO HA CONTROLLATO?

Estratto dell’articolo di Claudia Luise per “La Stampa”

video degli operai poco prima dell incidente a brandizzo 3

È bastata una verifica in cassa edile per scoprire quello che era un sospetto circolato già durante la manifestazione organizzata dai sindacati lunedì a Vercelli: alla Si.gi.fer. quasi tutti i lavoratori (ben 73) hanno la qualifica di operai comuni. Appena 18 sono operai qualificati e 35 sono gli operai specializzati.

Tra gli elementi da approfondire, pure il certificato di sicurezza che sarebbe scaduto 28 luglio, quindi un mese prima dell'incidente. La data di scadenza è riportata nell'Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici. Come per altre certificazioni che erano scadute a luglio e che l'azienda ha rinnovato in tempo, si sta cercando di capire se anche in questo caso c'è il rinnovo e, magari solo per lungaggini burocratiche, non sia stato inserito nell'Attestazione. […]

SERGIO MATTARELLA ALLA STAZIONE DI Brandizzo 1 SERGIO MATTARELLA ALLA STAZIONE DI Brandizzo ULTIMO POST DI MICHAEL ZANERA - OPERAIO TRAVOLTO DA UN TRENO A BRANDIZZO treno uccide 5 operai a brandizzo 1 video degli operai poco prima dell incidente a brandizzo 4