PERCHÈ IL PD NON VINCE MAI? NON SI RENDE CONTO DELLA REALTÀ – LA CONSIGLIERA COMUNALE DI MILANO DEL PD, MONICA ROMANO, SE LA PRENDE CON CHI FILMA LE BORSEGGIATRICI E PUBBLICA I VIDEO SUI SOCIAL “È UNA VIOLENZA" – ROMANO SE L’È PRESA CON LA PAGINA “MILANO BELLA DA DIO” CHE PUBBLICA QUOTIDIANAMENTE QUESTO TIPO DI CONTENUTI. LA FURIA DEGLI UTENTI: “DOVREMMO CHIEDERE SCUSA ALLE BORSEGGIATRICI?”

Estratto dell’articolo di Chiara Baldi per www.corriere.it

MONICA ROMANO

Insulti e intimidazioni e ora, Monica Romano, consigliera comunale milanese del Pd, valuta la possibilità di denunciare chi da due giorni continua a indirizzarle messaggi al vetriolo per un post critico nei confronti di «Milano bella da dio», account Instagram seguito da oltre 171 mila persone e attivissimo nel denunciare ogni giorno i problemi di sicurezza in città. […]

A scatenare gli hater un post di Romano in cui chiedeva di porre fine alla «gogna social» anche nei confronti delle borseggiatrici del metrò. «Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di follower è violenza, ed è molto preoccupante», ha scritto la dem venerdì sera su Facebook. Pochi minuti dopo il post è stato ripreso da «Milano bella da dio» e in pochissimo Romano è divenuta bersaglio di commentatori inferociti.

[…]

monica romano

«La pagina è nata ormai più di un anno fa per rispondere alle esigenze dei cittadini, visto che le istituzioni non fanno nulla e anzi, fingono di non vedere che a Milano siamo al limite della sopportazione», racconta il fondatore di «Milano bella da dio», Giovanni, milanese 26 enne che preferisce non svelare il cognome né il quartiere da cui proviene. […]

Oggi lavora ma proprio in questi giorni sta decidendo se diventare «imprenditore digitale» visto il contratto siglato con un’azienda, la Msa Multiservice Ambrosiana, che «crede nel progetto di Milano bella da dio».

borseggiatrici in azione a milano 7

E di recente ha anche ricevuto offerte politiche: «Fratelli d’Italia mi voleva in lista per le Regionali ma ho detto no». In effetti «Milano bella da dio» è molto vicina al centrodestra milanese — consiglieri comunali e regionali conoscono Giovanni e lo contattano spesso — anche se lui ci tiene a specificare che «la sicurezza non ha colore politico». […]

arrestate le borseggiatrici di milano 1 arrestate le borseggiatrici di milano 3 arrestate le borseggiatrici di milano 5 BORSEGGIATRICE MILANO arrestate le borseggiatrici di milano 6