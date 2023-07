MOLTI SONO RIMASTI SENZA PAROLE DOPO AVER VISTO, SULLE PAGINE DI “REPUBBLICA” DI IERI, LA LETTERA CON CUI PIER SILVIO BERLUSCONI SI RACCONTA, SNOCCIOLANDO LA SUA PASSIONE PER LO SPORT, PER I RAPPORTI SOCIALI (“PARLARE CON LA GENTE MI DÀ CALORE”) E RIVENDICANDO LA SOMIGLIANZA AL CAV ("SONO FIGLIO DI MIO PADRE"). PERCHÉ "PIERDUDI" SI È SENTITO IN DOVERE DI “DIALOGARE” CON UN QUOTIDIANO DA SEMPRE OSTILE ALLA DINASTY DI ARCORE? PER DUE RAGIONI: RIVENDICARE, D'ACCORDO CON MARINA, IL SUO NUOVO RUOLO DI CAPOFAMIGLIA E RIDIMENSIONARE IL FRATELLASTRO LUIGI CHE, GIORNO DOPO GIORNO, STA ACQUISENDO CONSENSI E LEADERSHIP DENTRO E FUORI LA FAMIGLIA ALLARGATA DI ARCORE…