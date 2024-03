Estratto dell’articolo di Claudia Guasco per “il Messaggero”

Che tra i due non corra buon sangue è ormai un fatto acclarato. Sebastiano Visintin è il marito di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, infilata in due sacchi di plastica, mentre Claudio Sterpin è «l'amico speciale», come lo definisce con sarcasmo il vedovo. Da oltre due anni si lanciano accuse incrociate su ruoli e responsabilità nella morte di Lilly, oltre a battagliare su chi dei due abbia occupato davvero il suo cuore.

«Sinceramente la storia d'amore raccontata da Claudio Sterpin non esiste, assolutamente - ribadiva due mesi va Visintin - È frutto della sua fantasia, era solo una frequentazione». In realtà è stata ben di più: tra il 90 e il 91, quando Lilly e Sebastiano erano già una coppia, lei è rimasta incinta di Sterpin e il marito l'ha accompagnata ad abortire.

A raccontarlo è proprio Visintin, in un'intercettazione ambientale la cui registrazione è ora agli atti e in possesso dei consulenti della famiglia Resinovich. È il 5 marzo 2022, la Procura sta indagando sul singolare decesso di Liliana, 63 anni, svanita nel nulla per 21 giorni prima che un passante si imbattesse nel suo corpo. Inchiesta passata per una richiesta di archiviazione da parte dei pm e respinta lo scorso giugno dal gip Luigi Dainotti, che ha riaperto il caso come omicidio volontario a carico di ignoti.

E nel fascicolo c'è anche la conversazione tra Sebastiano e un conoscente che chiede come mai lui e Lilly non abbiano avuto figli. Visintin riferisce un particolare molto intimo: Liliana era rimasta incinta, ma non di lui, verosimilmente di Claudio Sterpin, il quale con tutta probabilità è sempre rimasto all'oscuro della gravidanza.

La donna ha confessato tutto a Sebastiano e lui l'ha accompagnata in ospedale per abortire, come testimonierebbe la documentazione sanitaria allegata.

Per Sergio Resinovich, fratello di Liliana, questo episodio definisce con chiarezza i rapporti tra i tre protagonisti. «Mia sorella e Claudio Sterpin, da sempre, hanno avuto una "relazione speciale" che, con alti e bassi, si è trascinata negli anni, fino agli ultimi tempi. Questo ormai si può considerare un dato certo, nonostante il marito Sebastiano continui goffamente a negare», sostiene.

[…] Anche l'ultimo messaggio di Lilly, spedito domenica 13 dicembre mentre era in sauna, era destinato proprio a Claudio: «In relax pensando a domani, AM», che nel loro codice privato sta per «amore mio».

Il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, in merito all'intercettazione, è piuttosto spazientito. «Non mi interessa nulla di questa cosa, che non ha niente a che vedere con i reati. Questo è gossip […] ». […]

Il 13 febbraio la salma di Liliana è stata riesumata […] Nel frattempo i rapporti tra Visintin e Sterpin sono, se possibile, peggiorati, con Sebastiano irritato per la presenza alla riesumazione di Claudio. Che non gliele manda a dire: «Ha rotto le balle. Io ero lì alle sette e mezza di mattina a portare il mio fiore, me ne sono andato a visitare i miei defunti e dopo sono rimasto nascosto dietro i cipressi».

