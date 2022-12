PERCHÉ SOTTRARRE QUANDO SI PUÒ AGGIUNGERE! – ESPLODE IL FENOMENO DELLE COPPIE APERTE POST-PANDEMIA: DOPO ESSERE STATI REPRESSI (E COMPRESSI), ORA IL 4% DELLE COPPIE AMMETTERE DI TROMBARE CON ALTRE PERSONE – SECONDO UN’INCHIESTA DELLA BBC, I GIOVANI SE NE FOTTONO DELLA FEDELTÀ CHE NON È PIÙ CONSIDERATA UN VALORE E APRONO ALLE RELAZIONI POLIAMOROSE CHE RIESCONO AD ACCHIAPPARE IL CONSENSO DI UN MILLENNIAL SU 5. E LO SCAMBISMO…

Giacomo Galeazzi per www.lastampa.it

poliamorosi

Fedeltà bye bye. Esplosione negli Stati Uniti e in Europa delle app di incontri per nuovi partner sessuali “integrativi”. Free pass e scambismo: boom post-pandemia di relazioni libere (4%). Tra i giovani la monogamia non è più un valore. Inchiesta della Bbc: «Poliamore in crescita, favorevole 1 millenial su 5». Un lascito insospettabile della pandemia sembra essere la crisi della monogamia che, soprattutto tra i giovani, non pare più un valore. Il senso di precarietà esistenziale diffuso dall’emergenza Covid si è tradotto nei costumi in uno slancio di trasgressione, secondo un’indagine della Bbc sulla «crescente curiosità dietro le relazioni aperte».

poliamori

L'aggiunta di altri partner sessuali durante una relazione stabile è stata a lungo un tabù. E anche se ora non è esattamente “mainstream”, l'interesse per le relazioni aperte è in aumento. Dedeker Winston ha avuto relazioni non monogame per più di dieci anni, ma non ha mai visto un interesse così vivo per le relazioni aperte. L'argomento è tradizionalmente molto tabù in molti luoghi, compresi gli Stati Uniti, dove la Winston risiede. Nel 2014, quando ha avviato il podcast Multiamory, lei e i suoi co-produttori hanno dovuto decidere se usare i loro veri nomi nel programma sulla non-monogamia etnica.

poliamore

"A quel punto, c'erano praticamente solo uno o due altri podcast che affrontavano questo argomento", dice alla Bbc la dating coach. "E le persone che producevano e ospitavano quei podcast usavano degli pseudonimi". Ma le cose sono cambiate. Intorno al 2016, Winston ha notato una vera e propria "esplosione di interesse per la non-monogamia", circa un anno dopo aver iniziato a lavorare come dating coach specializzata in questo tipo di relazioni. "È stato allora che mi sembra di aver assistito alla più grande svolta, con l'improvvisa disponibilità di tante persone online a parlare di non-monogamia", dice, "e a esprimere il loro interesse per questo tipo di cose".

poliamore 9

Interesse in crescita

Anche Sarah Levinson, consulente presso la Creative Relating Psychology Psychotherapy di New York, specializzata in sessualità e dinamiche relazionali, ha notato un crescente interesse per le relazioni aperte negli ultimi dieci anni. "Dieci anni fa era molto più oscuro, mentre ora è incredibilmente comune", afferma. Queste testimonianze e alcuni dati mostrano un crescente interesse per le relazioni consensuali non monogame, comprese quelle aperte. Secondo gli esperti, sono molti i fattori sociali e culturali che hanno portato a una più ampia diffusione di stili di relazione non tradizionali, e la pandemia potrebbe anche avere un ruolo.

poliamore 8

Ma mentre l'interesse per le relazioni aperte potrebbe essere in aumento, gli esperti non sono concordi sul loro effettivo grado di diffusione, almeno per il momento. Ci sono molti modi per impegnarsi nella non-monogamia, dice Levinson alla Bbc. "Può essere qualsiasi cosa, dal vivere con più partner e condividere le finanze, o può essere sostenere il proprio partner nel concedersi una volta all'anno un pass gratuito a una conferenza di lavoro fuori dallo stato per avere un'avventura". Le relazioni aperte rientrano nell'ambito della non-monogamia, ma molti tendono a distinguere tra questi tipi di accordi e altri tipi di non-monogamia, come il poliamore.

poliamore 6

Il poliamore spesso implica la partecipazione a più relazioni intime, mentre le relazioni aperte sono più spesso associate a persone che si impegnano in relazioni principalmente sessuali al di fuori della loro partnership prioritaria di due persone. In altre parole, le relazioni aperte sono meno incentrate sui legami emotivi con persone al di fuori della relazione primaria e più su quelli sessuali.

Lasciapassare

poliamore 7

Le relazioni aperte sono generalmente associate a persone che si impegnano in relazioni prevalentemente sessuali al di fuori del loro rapporto prioritario a due. Per alcuni, questo significa avere appuntamenti occasionali e relazioni del tipo "amici con benefici" con persone diverse dal partner principale. Per altri, una relazione aperta significa solo un "lasciapassare" occasionale per un'avventura di una notte o una breve avventura sessuale. E per altri ancora, l'accordo potrebbe assomigliare più allo scambismo, ad esempio fare sesso con altre coppie come coppia, ma non andare agli appuntamenti separatamente. Winston parla anche di relazioni aperte del tipo "don't ask, don't tell", in cui entrambi i membri di una coppia permettono all'altro di avere rapporti sessuali con altre persone, ma non vogliono parlare di queste esperienze insieme.

poliamore 2

Altri termini, come "monogamo", che l'editorialista statunitense Dan Savage ha reso popolare diversi anni fa, possono sovrapporsi ad alcune di queste relazioni aperte. Savage ha parlato della sua relazione monogama nel suo podcast, in cui lui e il suo partner si impegnano l'uno con l'altro, ma fanno sesso senza impegno con altri uomini. Persone di ogni tipo si impegnano in relazioni aperte. Negli ultimi anni, Levinson afferma di aver riscontrato "una certa diversità" tra coloro che partecipano alle relazioni aperte nelle sue sessioni, in termini di "risorse economiche" ed "etnia". (Tuttavia, riconosce che, come consulente che lavora a New York, vede un campione diverso da quello che si potrebbe incontrare in altre zone più conservatrici degli Stati Uniti).

poliamore 4

Tra i clienti, gli ascoltatori del podcast e i visitatori del sito web della Winston, ha scoperto che molti di coloro che sono interessati o partecipano a relazioni aperte tendono a essere relativamente giovani, tra i 25 e i 45 anni. E molti si identificano come queer, bisessuali e/o pansessuali. Tuttavia, nella sua pratica, ha lavorato con clienti interessati o praticanti di relazioni aperte di età compresa tra i 19 e i 70 anni. "Le persone che si rivolgono a me abbracciano tutto lo spettro", afferma alla Bcc.

App

poliamore in deleted

Le tendenze delle app di incontri contribuiscono a evidenziare l'aumento dell'interesse per le relazioni aperte. Ad esempio, sono nate piattaforme particolarmente incentrate sulla non-monogamia, comprese le relazioni aperte, per soddisfare la crescente curiosità. Ma anche le app di incontri più tradizionali, come OkCupid, hanno registrato un aumento dell'interesse per le relazioni aperte. "Mentre la maggior parte degli utenti di OkCupid cerca relazioni monogame, nel 2021 gli utenti che cercano relazioni non monogame sono aumentati del 7%", ha dichiarato un rappresentante di OkCupid alla BBC Worklife.

poliamore 3

Tra gli oltre 1 milione di utenti di OkCupid con sede nel Regno Unito che hanno rispostoalla domanda "Prenderesti in considerazione l'idea di avere una relazione aperta?" nell'app, il 31% ha risposto di sì nel 2022, rispetto al 29% del 2021 e al 26% del 2020. “Quando si continua a scegliere la monogamia e non funziona, si inizia a essere curiosi di sapere[se c'è un altro modo”, evidenzia Sarah Levinson.Inoltre, i dati del 2022 dell'app di incontri Hinge hanno mostrato che un utente di Hinge su cinque "prenderebbe in considerazione" di provare una relazione aperta, mentre uno su 10 si è già impegnato in una relazione. Il direttore della scienza delle relazioni di Hinge, Logan Ury, sostiene che potrebbe esserci un effetto pandemia, in quanto ritiene che sia stata "l'occasione perfetta per fare una pausa e pensare di più a ciò che vogliamo".

relazione poliamorosa

Millennial

Anche consulenti e professionisti, come Levinson e Winston, hanno osservato un aumento. La Winston afferma che gran parte del recente interesse per le relazioni aperte proviene dai millennial che stanno semplicemente "mettendo in discussione il modo in cui sono stati educati" - nella maggior parte dei casi, a credere che la monogamia matrimoniale a lungo termine sia l'obiettivo finale delle relazioni intime. Questo potrebbe derivare da una tendenza generale all'apertura mentale, secondo Levinson. "Socialmente, siamo tutti più aperti a tutti i tipi di identità meno convenzionali... le persone sono più disposte a sfidare i costrutti sociali in generale".

POLIAMORE

Questo ha aperto la porta a mettere in discussione anche i propri desideri. Quando "si continua a scegliere la monogamia e non funziona... si inizia a essere curiosi di sapere [se] c'è un altro modo". E per chi è curioso, ci sono più risorse che mai. Oltre all'"esplosione di interesse" per le relazioni aperte, aggiunge Winston, c'è "un'esplosione di creatori di contenuti e di persone che ne scrivono nei media... nelle app, negli incontri della comunità". Ciò significa che le informazioni sulla non-monogamia sono ampiamente accessibili, non in "vecchi e polverosi LiveJournals (diari personali online) negli angoli di Internet", dove Winston dice di aver dovuto cercare informazioni più di dieci anni fa.

scambisti e poliamorosi

Virtuale

Nonostante il numero di persone che abbracciano accordi non monogami e la crescente visibilità delle relazioni aperte, la percezione generale è ancora negativa. "Le ricerche e i sondaggi suggeriscono che l'atteggiamento nei confronti della non-monogamia consensuale è per lo più negativo, anche se negli ultimi anni sembra essere diventato più positivo", afferma il dottor Justin Lehmiller, ricercatore del Kinsey Institute e conduttore del Sex and Psychology Podcast. Sebbene questi atteggiamenti negativi non impediscano alle persone di pensare alle relazioni aperte, possono scoraggiarle dall'intraprenderle. Nelle sue ricerche sulle fantasie sessuali, ad esempio, Lehmiller ha scoperto che "la maggior parte delle persone ha già fantasticato di essere non monogama in qualche modo, ad esempio partecipando allo scambismo, aprendo la propria relazione o essendo poliamorosa".

poliamore 4

Tuttavia, aggiunge, "sono relativamente pochi quelli che lo praticano nella vita reale". Sebbene non esistano dati post-pandemia sul numero di persone che praticano questi accordi, una ricerca canadese del 2019 indica una percentuale di circa il 4%, mentre una cifra simile è emersa in uno studio statunitense del 2018. Anche se un numero crescente di persone ha relazioni aperte, secondo alcuni esperti l'argomento può rimanere tabù. Levinson ritiene che ciò possa in parte derivare dalla percezione radicata che le relazioni aperte siano generalmente considerate "malsane". Tra i suoi colleghi terapeuti, Levinson ha osservato che molti vedono ancora la "diade" o la "bolla di coppia" come "l'unico modo praticabile di avere un attaccamento sicuro". Ritiene che questi atteggiamenti possano "ridurre la sensazione che questa sia un'opzione praticabile per le persone".

poliamore 3

Valori

Anche le credenze religiose possono scoraggiare le persone dall'impegnarsi in relazioni sessuali e/o di coppia con più di una persona alla volta, così come le norme culturali di alcune comunità. Tuttavia, Winston vede che le persone, in particolare i millennial e la generazione Z, continuano ad allontanarsi dall'idea che un solo partner possa soddisfare tutti i loro bisogni (cosa che il concetto di matrimonio tradizionalmente monogamo incoraggia). L'autrice sottolinea il numero crescente di amici platonici che decidono di vivere insieme e di fare da genitori, nonché il calo dei tassi di matrimonio, per suggerire un possibile cambiamento futuro della società nel modo in cui le persone si impegnano nelle relazioni.

cinema e poliamore

"Le persone si stanno espandendo e stanno creando le relazioni che hanno più senso per la loro vita", afferma. Anche se Levinson concorda sul fatto che ci sarà un continuo aumento delle "strutture di relazione creative" per ragioni simili, non crede che diventerà un fenomeno globale. Troppe culture in tutto il mondo pongono delle sfide alle persone che sperano di aprire le loro relazioni, e il tabù rimane prevalente a livello globale. Michael Kaye, responsabile della comunicazione globale di OkCupid, ha un'opinione diversa. "I comportamenti che vediamo oggi tra i daters esistono da sempre. Ma le persone stanno diventando più aperte e trasparenti su come si identificano e cosa vogliono in una relazione. Penso che ogni anno che passa stiamo diventando un po' meno critici nei confronti degli altri", spiega alla Bbc.

club di scambisti 5 club di scambisti 3 scambisti 8 swingers