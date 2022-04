PERCHÉ ZELENSKY SI È MESSO "IN POSA"? - HA FATTO DISCUTERE LA FOTO DEL PRESIDENTE UCRAINO SEDUTO SULLE SCALE DURANTE UN'INTERVISTA CON ASSOCIATED PRESS, IN CUI SI NOTANO IN BELLA VISTA SULLO SFONDO I SACCHI DI SABBIA, CHE FANNO TANTO CONTESTO DI GUERRA - LE IMMAGINI NON SONO FAKE, MA QUELLE PROTEZIONI HANNO UNO SCOPO BEN PRECISO… - VIDEO

Luca Mastinu per www.bufale.net

“Zelensky in posa come Rita Hayworth”, questo il taglio narrativo scelto da una pagina Facebook per descrivere l’atteggiamento del leader ucraino durante il backstage di un’intervista rilasciata per l’Associated Press. I nostri lettori ci chiedono se le immagini postate siano il risultato di un fotomontaggio. Abbiamo verificato.

Zelensky “in posa come Rita Hayworth”

Riveliamo subito che le immagini di “Zelensky in posa come Rita Hayworth” non sono fake, bensì sono state girate durante un’intervista rilasciata dal presidente ucraino all’Associated Press.

In Italia l’intervento è stato ripreso dalla stampa nazionale. Corriere della Sera, per esempio, scrive: “Zelensky ha parlato con i giornalisti di Ap all’interno del complesso degli uffici presidenziali, dove le finestre e i corridoi sono protetti da pile di sacchi di sabbia e soldati pesantemente armati”.

Perché quei sacchi di sabbia?

Parliamo, ovviamente, di un contesto di guerra. Non è la prima volta in cui il leader ucraino viene intervistato circondato da sacchi di sabbia e in tenuta militare. Zelensky si trova nel palazzo Bankova, l’edificio presidenziale di Kiev.

Il 2 marzo 2022 le telecamere di Reuters lo avevano raggiunto:

I giornalisti di Reuters sono stati portati nella sede della capitale con un furgone. L’edificio sembrava essere un anonimo ufficio amministrativo di epoca sovietica brulicante di soldati per lo più giovani e pesantemente armati.

I sacchi di sabbia bloccavano il fondo delle finestre, le persiane erano abbassate e le luci luminose delle troupe televisive brillavano nell’oscurità. Una bandiera ucraina e uno stendardo presidenziale sono stati avvicinati in modo da apparire sullo sfondo.

A cosa dobbiamo i sacchi di sabbia? Nei territori colpiti dalla guerra i militari usano i sacchi di sabbia impilati per ripararsi dai proiettili che potrebbero arrivare a pioggia durante un attacco. Il Guardian ci ricorda che i sacchi di sabbia vengono impiegati anche in occasione delle alluvioni.

Quindi?

In circostanze di guerra, applicare i sacchi di sabbia in prossimità di finestre e corridoi è condizione normale per attutire eventuali attacchi dall’esterno. Le immagini di Zelensky “in posa” non sono dunque il risultato di un fotomontaggio, bensì una delle misure adottate in caso di guerra.