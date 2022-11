28 nov 2022 17:12

NEL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PERSONAGGIO SOUMAHORO, C’E’ ANCHE IL SELFIE CON PAPA FRANCESCO IL PRIMO MAGGIO DEL 2019 - SIA ZORO CHE LA COPPIA BONELLI-FRATOIANNI HANNO PROVATO A SCARICARE SUL PONTEFICE LA DECISIONE DI POMPARE IL SINDACALISTA PIENO DI SCHELETRI NELL’ARMADIO: “LO INVITAVAMO IN TV PERCHÈ LO RICEVEVA PAPA FRANCESCO” - IN REALTÀ BERGOGLIO SI E’ SOLO RITROVATO IN SELFIE RUBATO DA SOUMAHORO E LA MOGLIE - E CHI LI AVEVA PORTATO IN VATICANO? L’ALLORA DIRETTORE DE “L’ESPRESSO” MARCO DAMILANO…