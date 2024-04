30 apr 2024 18:57

PERDERE LA VITA PER RIDURRE IL GIROVITA - A ROMA, UN 20ENNE CHE PESAVA 160 CHILI È MORTO UNA SETTIMANA DOPO ESSERSI SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO DI BYPASS GASTRICO - IL GIOVANE, CHE SI ERA OPERATO IN UNA CLINICA DI AREZZO, HA INIZIATO A SENTIRSI MALE POCHI GIORNI DOPO IL RIENTRO A CASA: E' STATO PORTATO IN OSPEDALE MA I MEDICI'HANNO RISPEDITO A CASA - SUBITO DOPO LE SUE CONDIZIONI SI SONO AGGRAVATE E…