9 dic 2023 11:00

LA PERDITA DI UN ANIMALE È PARAGONABILE AL LUTTO PER UN PARENTE? PER GLI PSICOLOGI, ASSOLUTAMENTE SÌ – SOPRATTUTTO PER GLI ANZIANI SOLI E PER CHI NON HA MOLTE RELAZIONI SOCIALI, DIRE ADDIO AL PROPRIO AMICO A QUATTRO ZAMPE PUÒ ESSERE DOLOROSO COME PERDERE QUALCUNO DI FAMIGLIA – UN’ANGOSCIA ALLA QUALE, SPESSO, VA AGGIUNTO IL GIUDIZIO DI CHI PENSA CHE SI TRATTI DI UN LUTTO ESAGERATO…