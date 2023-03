PERFINO LE PIANTE QUANDO SONO STRESSATE SI “LAMENTANO” – COME GLI ESSERI UMANI CHE BORBOTTANO, ANCHE GLI ORGANISMI VEGETALI EMETTONO DEI SUONI NON UDIBILI ALL’UOMO QUANDO SONO DISIDRATATE O VENGONO TAGLIATE – I RICERCATORI L’UNIVERSITÀ DI ISRAELE SONO RIUSCITI A INTERCETTARE QUESTI RUMORI - RIMANE UN INTERROGATIVO SENZA RISPOSTA, LE PIANTE RIESCONO A COMUNICARE TRA LORO?

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Gli scienziati hanno registrato i rumori che le piante emettono in risposta a stress come la disidratazione o un taglio. Scrive il NYT.

Gli esseri umani hanno modi gloriosi di esprimere il proprio malcontento: Brontoliamo, brontoliamo, ci lamentiamo, gemiamo, ci lamentiamo. Si potrebbe pensare che per esternare le proprie lamentele sia necessaria, come minimo, una bocca. Ma recenti ricerche condotte nel regno vegetale dimostrano che la bocca non è essenziale.

Le piante stressate emettono suoni udibili a molti metri di distanza e il tipo di suono corrisponde al tipo di giornata storta che stanno vivendo. I risultati sono stati pubblicati giovedì sulla rivista Cell.

Per essere chiari, i suoni emessi dalle piante stressate non sono uguali al borbottio ansioso che potreste emettere quando avete una scadenza importante al lavoro. I ricercatori sospettano che il rumore nervoso e schioccante sia invece un sottoprodotto della cavitazione, quando piccole bolle scoppiano e producono mini-onde d'urto all'interno del sistema vascolare della pianta, in modo non dissimile da ciò che accade nelle articolazioni quando si scrocchiano le nocche.

"La cavitazione è la spiegazione più probabile, almeno per la maggior parte dei suoni", ha dichiarato Lilach Hadany, biologa dell'Università di Tel Aviv in Israele. Le piante interagiscono continuamente con organismi che producono suoni, come il ronzio delle api, e comunicano anche con altre forme di vita, comprese le altre piante, emettendo sostanze chimiche, chiamate volatili. Ma quando si trattava di ricerche sulle piante che rilevano - o producono - suoni udibili, la letteratura era muta.

"Una questione aperta che mi preoccupava", ha detto la dottoressa Hadany, "era il problema delle piante e dei suoni".

Dopo aver incontrato Yossi Yovel, che stava studiando i suoni dei pipistrelli a Tel Aviv, i due hanno deciso di collaborare per affrontare insieme la questione. Si sono concentrati sulle piante di pomodoro e di tabacco perché sono facili da coltivare e hanno una genetica ben conosciuta.

Le piante sono state collocate in scatole di legno insonorizzate con due microfoni puntati sui loro steli, pronti a registrare qualsiasi cosa, da un sottile sussurro a un'esplosione di poesia slam. I ricercatori hanno scoperto che non solo le piante emettevano suoni, ma che facevano anche molto più rumore quando erano disidratate o venivano tagliate (simulando l'attacco di un erbivoro).

I ricercatori sono riusciti a captare gli stessi suoni anche dalle piante in serra. Hanno poi rilevato i suoni emessi da altre piante verdi, come la vite e il grano.

Gli ortaggi irritati non hanno espresso le loro rimostranze in modo casuale, ma hanno presentato lamentele specifiche che corrispondevano al tipo di stress a cui erano sottoposti. Un programma di apprendimento automatico è stato in grado di stabilire, con un'accuratezza del 70%, se la pianta brontolante aveva sete o rischiava di essere decapitata.

"Il fatto che le piante emettano rumori diversi con qualche informazione sembra essere il principale contributo di questo studio", ha dichiarato Richard Karban, ecologo dell'Università della California, Davis, che non ha partecipato alla ricerca. "Penso che farà progredire il campo".

Le piante irritate non emettono suoni udibili dall'uomo: sono troppo acuti e i ricercatori hanno dovuto elaborarli per trasformarli in suoni udibili. Ma i suoni rientrano nella gamma uditiva di altri animali, come topi e falene. Dato che i suoni schioccanti possono essere uditi fino a 15 metri di distanza, c'è anche da chiedersi se altre piante possano ascoltare i drammi dei loro vicini.

Il gruppo del dottor Hadany ha già dimostrato in un lavoro del 2019 che alcuni fiori rispondono al suono degli impollinatori in avvicinamento producendo più nettare. Scoprire se altri organismi rispondono ai rumori prodotti dalle piante stressate, e potenzialmente utilizzare le informazioni che tali rumori suggeriscono sulle condizioni delle piante, è un importante passo successivo.

Il dott. Karban ha detto che altri biologi delle piante potrebbero sollevare dubbi sulle implicazioni dei risultati, ma ha aggiunto che questi evidenziano la sorprendente sofisticazione delle piante. In quanto organismi sedentari, le piante sono "squisitamente consapevoli del loro ambiente", ha detto.

Dopo aver letto questo studio, potreste chiedervi se la pianta da appartamento sul davanzale della vostra finestra si stia lamentando delle condizioni in cui l'avete lasciata.