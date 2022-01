IL PERICOLO DI UN NUOVO VIRUS E' DIETRO L'ANGOLO - IN PENNSYLVANIA UNA DONNA E' SOTTO SORVEGLIANZA DOPO ESSERE ENTRATA IN CONTATTO CON ALCUNE SCIMMIE DA LABORATORIO - I PRIMATI, ARRIVATI DA MAURITIUS, ERANO DIRETTI A UNA STRUTTURA PER LA QUARANTENA, MA IL CAMION SU CUI VIAGGIAVANO HA AVUTO UN INCIDENTE E QUATTRO ESEMPLARI SONO SCAPPATI - LA VITTIMA, CORSA IN AIUTO DELL'AUTISTA, CREDEVA TRASPORTASSE GATTI E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Michele Fallon

Un incidente in Pennsylvania in cui è rimasto coinvolto un camion che trasportava un centinaio di scimmie da laboratorio sta facendo crescere i timori di una nuova infezione. Il mezzo è andato a scontrarsi contro un camion della spazzatura, i portelloni si sono aperti e quattro esemplari sono riusciti a fuggire, anche se tre sono stati poi catturati e «uccisi secondo le linee guida dell’American Veterinary Association».

Subito dopo l’incidente Michelle Fallon, di Danville, che era in auto ed ha assistito all’incidente, è scesa per soccorrere il conducente e gli animali, che aveva scambiato per gatti, entrando in contatto con alcune scimmie. Da allora la donna crede di essersi ammalata, nonostante sia subito vaccinata contro la rabbia. «Ero vicino alle scimmie, ho toccato le casse, ho camminato attraverso le loro feci, quindi era molto vicina. Ho chiamato una linea di assistenza per sapere se ero al sicuro».

Scimmie da laboratorio in fuga

«Ma una scimmia mi ha sibilato contro, e c’erano delle feci in giro, e io avevo una ferita aperta, voglio sono essere prudente». Il giorno dopo l’incidente, Fallon ha improvvisamente sviluppato tosse e occhi arrosati, diventati poi così gravi da costringerla ad andare al pronto soccorso. Le è stato detto di tenere d'occhio la sua salute per il prossimo mese nel caso in cui sviluppasse malattie infettive a causa del contatto.

Post di Michele Fallon

Le scimmie erano arrivate negli Stati Uniti da Mauritius, ed erano dirette a una struttura di quarantena approvata dal CDC. Non è nota l’ubicazione del laboratorio né il tipo di ricerca a cui erano destinate, ma questi esemplari di scimmia, chiamati cynomolgus, sono spesso utilizzati negli studi medici.

