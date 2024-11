18 nov 2024 16:40

UN PERIODACCIO PER LE FORZE DELL'ORDINE - IL CARABINIERE 46ENNE ANDREA ACCOGLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO ESSERE STATO INVESTITO DA UNO SCOOTER A TAVIANO, IN PROVINCIA DI LECCE - IL VICEBRIGADIERE AVEVA ALZATO LA PALETTA PER FERMARE UN'AUTO IN TRANSITO QUANDO E' STATO TRAVOLTO DAL MOTORINO, GUIDATO DA UN 16ENNE, CHE VIAGGIAVA A VELOCITÀ SOSTENUTA E IMPENNANDO - L'INCIDENTE È AVVENUTO DOPO CHE IL POLIZIOTTO AMIR KUDIN È MORTO IN UNO SCONTRO TRA DUE VOLANTI A ROMA…