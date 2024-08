27 ago 2024 17:45

È UN PERIODO NERO PER LE BARCHE A VELA IN ITALIA – UN’IMBARCAZIONE SI È INCAGLIATA SUGLI SCOGLI IN SALENTO, DOPO CHE È STATA COLPITA DA UN’IMPROVVISA MAREGGIATA – A BORDO C’ERANO DUE TURISTI TEDESCHI, UN UOMO DI 75 ANNI E LA MOGLIE DI 63: A CAUSA DEL MARE FORZA 3, CON ONDE ALTE E FORTI RAFFICHE DI VENTO, È STATO NECESSARIO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO PER SALVARLI – L’INCIDENTE È AVVENUTO A UNA SETTIMANA DAL NAUFRAGIO DEL VELIERO BAYESIAN A PALERMO… - VIDEO