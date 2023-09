PERIODO NERO, MORTI BIANCHE - VICINO TREVISO UN OPERAIO È MORTO DOPO ESSERE PRECIPITATO DENTRO UNA CISTERNA DELLA CANTINA CA' DI RAJO - LA VITTIMA, MARCO BETTOLINI, SAREBBE STATA COLTA DA UN MALORE DURANTE LA PULIZIA DEL SILOS - A SALERNO, UN UFFICIALE DELLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE "CARONTE & TOURIST" È DECEDUTO DOPO ESSERE STATO SCHIACCIATO DA UN TRAINO - ALTRE DUE VITTIME A BOLOGNA E A NAPOLI...

Estratto da www.corriere.it

Morti bianche

Due operai sono precipitati – e uno ha perso la vita – all'interno di una cisterna a rischio esalazioni nella Cantina Ca' di Rajo, a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto intorno alle 14. I due sono stati colti da malore durante la pulizia di un silos: il collega della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. La vittima è Marco Bettolini, 47 anni, di Bassano del Grappa (Vicenza).

Morti bianche

La persona ferita, ricoverata in serie condizioni a Treviso, ha 31 anni e risiede a Cordignano (Treviso). Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due sarebbero stati colti da malore in seguito all'inalazione delle emissioni gassose sviluppate dal vino contenuto in una cisterna, cadendovi all'interno. Bettolini sarebbe morto per annegamento, mentre il collega si sarebbe avvicinato al margine del contenitore per cercare di prestargli soccorso, rimanendo a sua volta intossicato dal gas.

Morti bianche

A SALERNO TRAGEDIA SULLA BANCHINA

È invece di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto sulla banchina del porto di Salerno. Un traino che manovrava in retromarcia ha investito due ufficiali della compagnia di navigazione «Caronte & Tourist». Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, quando i soccorsi sono arrivati l'uomo era già morto. […] La vittima è Antonino Donato, aveva 29 anni ed era di Messina.

A BOLOGNA SULLA PISTA DELL’AEROPORTO MARCONI

Tragedia sul lavoro anche a Bologna, dove un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, anch’esso in retromarcia, ed è morto. È successo la scorsa notte intorno alle 3: l'addetto, dalle prime informazioni, era italiano e aveva 52 anni; lavorava per un'azienda di Modena. La vittima è Alfredo Morghese: […]

MORTO SUL LAVORO

A NAPOLI NELL’AZIENDA DELLA NETTEZZA URBANA

Sempre nella notte tra mercoledì e giovedì, Giuseppe Cristiano, 66 anni, dipendente dell'Asia, l'azienda comunale di igiene urbana, è stato investito frontalmente a Napoli da un camion dell'azienda al deposito di Piazzale Ferraris durante la manovra di uscita. L'operatore è stato subito soccorso sul posto dai colleghi, che hanno chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale del Mare, dove è stato operato ma è deceduto.

[…] LA PROTESTA DEI SINDACATI

morti sul lavoro

I sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Campania hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori di Asia Napoli per domani, venerdì 15 settembre, nelle ultime quattro ore di prestazione di ogni turno lavorativo. «L'ennesima morte di un lavoratore - scrivono i sindacati - ripropone con tragica evidenza la drammaticità dei temi legati alla sicurezza del lavoro nel comparto dell'igiene ambientale. Giuseppe Cristiano, uomo e lavoratore, questa sera non tornerà a casa perché non si è fatto abbastanza per prevenire l'ennesima tragedia».

MORTI SUL LAVORO 3

Le organizzazioni sindacali ritengono «non più rinviabile una mobilitazione che sostenga la generale revisione delle procedure di prevenzione del rischio in Asia Napoli, per determinare condizioni che garantiscano standard di sicurezza anche superiori a quelli ordinariamente previsti dalle norme in vigore. Se il rispetto delle norme non impedisce la morte dei lavoratori - concludono i sindacati regionali - occorre andare oltre il burocratico rispetto delle leggi».

MORTI SUL LAVORO 2 MORTI SUL LAVORO 1