Il Nardò Technical Center, il grande centro collaudi di Porsche Engineering in Salento, vuole abbattere 200 ettari di bosco per costruire nove piste di prova nuove di zecca, ma a Stoccarda, patria del famoso costruttore di auto sportive, il Consiglio comunale intende vederci chiaro e convoca il management della casa automobilistica per chiedere lumi proprio sul caso pugliese. Il tutto mentre nelle assemblee civiche dei Comuni di Nardò e Porto Cesareo, competenti per territorio, regna il silenzio.

[…] Un libero confronto sui piani e i progetti non c’è mai stato, in Puglia. Uniche eccezioni: i Consigli comunali per approvare le varianti agli strumenti urbanistici necessarie per dare seguito all’accordo di programma siglato a suo tempo tra Comuni e Regione Puglia.

[…] In Germania, invece, a chiedere la convocazione dei vertici di Porsche dinanzi al Consiglio comunale di Stoccarda — tra le città tedesche con la vocazione verde più forte — sono stati i sette componenti del gruppo Alleanza di Sinistra, con argomentazioni perentorie, come riportato dal quotidiano Stuttgarter Zeitung : «L’Alleanza di Sinistra vuole citare Porsche davanti al Consiglio comunale. I piani di espansione a Nardò, in Italia, dove il produttore di auto testa le vetture su una pista ad alta velocità, contraddicono le promesse di sostenibilità dell’azienda». […]

porsche nardo technical center 5

Ma come mai nel Consiglio comunale di Stoccarda si preoccupano del disboscamento programmato da Porsche, mentre nel Salento le istituzioni sembrano recalcitranti al confronto? Contro il programma di ampliamento l’associazione Italia Nostra ha presentato un ricorso al Tar, mentre è stata depositata alla Procura di Lecce una denuncia-querela da parte della Onlus Verdi Ambiente e Società.

Per la prima volta, dopo che il caso ha assunto toni acuti, parla la sindaca di Porto Cesareo, Silvia Tarantino, che, per divergenze sul progetto, ha revocato la sua vice, Anna Peluso, ed Eugenio Sambati, titolare della delega all’Urbanistica. «È vero che Ntc sopprimerà 200 ettari di bosco — dice la sindaca — ma ne creerà altri 600 con le compensazioni. Non c’è stato dibattito? Abbiamo pubblicato tutti gli atti, c’è stata tutta l’informazione prevista. Il mio rammarico è che il dissenso si è svegliato dopo la firma dell’accordo di programma. Abbiamo fatto tutto alla luce del sole». […]

