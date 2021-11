15 nov 2021 08:46

PERQUISITI ALCUNI NO VAX E NO GREEN PASS IN TUTTA ITALIA: ISTIGAVANO ALL'USO DELLE ARMI E AVEVANO MESSO NEL MIRINO LE ALTE CARICHE ISTITUZIONALI (TRA CUI DRAGHI) - SI TRATTA DI 17 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI PIÙ RADICALI AFFILIATI AL CANALE TELEGRAM "BASTA DITTATURA" - NEI LORO CONFRONTI SONO IPOTIZZATI I REATI DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE CON L'AGGRAVANTE DEL RICORSO A STRUMENTI TELEMATICI E DI ISTIGAZIONE A DISOBBEDIRE LE LEGGI...