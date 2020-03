ALIBABA CONTRO IL CORONAVIRUS - JACK MA DONA 1,8 MILIONI DI MASCHERINE ALL'EUROPA E UN MILIONE AGLI USA, OLTRE A 600MILA KIT PER INDIVIDUARE IL VIRUS: ''L'ESPERIENZA CINESE INSEGNA CHE TEST VELOCI E ACCURATI E LA GIUSTA PROTEZIONE PER GLI OPERATORI SANTIARI SONO I BENI ESSENZIALI PER FERMARE L'ESCALATION DELL'EPIDEMIA. ORA NON PUÒ ESSERE UNA SINGOLA NAZIONE A COMBATTERE, MA DOBBIAMO FARLO TUTTI INSIEME, MANO NELLA MANO'' (SÌ, PERÒ DISINFETTATA…)