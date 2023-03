PERVESTITE DA OSCAR! – LADY GAGA SI È PRESENTATA IN VERSACE CON LE CHIAPPE IN MOSTRA – BOMBASTICA SALMA HAYEK CHE STRIZZA LE MEGA BOCCE IN UN ABITO ROSSO DI GUCCI – RIHANNA, MO' BASTA CON 'STA PANZA SBLUSATA – CARA DELEVINGNE PERFETTA, MA INGESSATA E CON LO SGUARDO DA MATTA - JESSICA CHASTAIN E ANA DE ARMAS: L’EFFETTO DEA È ASSICURATO - HALLE BERRY VINCE LA GARA DEL SUPER SPACCO E SCATENA LA DOMANDA: MA CE L’HA LA MUTANDA? - VIDEO

salma hayek e la figlia valentina pinault agli oscar 2023 1

[…]Tante le star che puntano a “brillare” con abiti da sogno, scelti con cura e creati per l’occasione. […] Tante le mise chiare o scintillanti, qualche abito colorato (dal giallo all’azzurro) e poco nero. […]

Zoe Saldana in abito lingerie: voto 5

Zoe Saldana tutta pizzi, in abito lingerie color champagne come il tappeto — anche lei —, by Fendi. L’attrice perde un filino in eleganza per guadagnare in comodità. È la scelta giusta? Dipende dai gusti. Bella la collana (vintage) tempestata di diamanti. Forse avrebbe dovuto osare di più.

[…]

Fan Bingbing «scultura» esagerata: voto 5

rihanna in alaia

Tanto scintillio argento con frange di perline per il cuore di questo look, che abbraccia una nuvola verde per strascico e maniche. Con un abito scultura l’attrice cinese Fan Bingbing non passa inosservata. Se voleva fare colpo, ci è riuscita. Ecco tutto lo sfarzo di Hollywood racchiuso in una creazione fashion di Tony Ward. Esagerata. Ma bisogna capire come riuscirà a stare seduta per 4 ore con questa mise. Bella e non troppo comoda.

[…]

Sofia Carson «sposa»: voto 6

La cantante e attrice Sofia Carson punta sul total white, con un abito stile principessa-sposa, di Giambattista Valli. Una nuance perfetta per mettere in risalto la meravigliosa collana di diamanti e smeraldi. Furba. Le mancano soltanto il bouquet e il velo.

Ashley Graham «pipistrello»: voto 5

lady gaga in versace 5

Nero e trasparenze. Ashley Graham — agli Oscar in veste di intervistatrice sul red carpet — gioca con le maniche «allungate» del suo look. Sorridente, sembra un pipistrello in questa foto, ma lei non è nel cast di Batman. In quel caso si potrebbe anche stare. Per la verità, lei che è una modella, avrebbe potuto fare di meglio. A partire dalla lunghezza della gonna che sembra non sia stata regolata con l’altezza del tacco. E non si tratta di strascico.

[…]

Ariana DeBose aggressiva: voto 7

Scollatura fronte-retro, spacco, borchie, trasparenze e strascico. Non manca nulla a questo abito di Ariana DeBose, firmato da Versace. L’idea fashion per una donna forte che non ha paura di nulla e sa prendersi quello che vuole. Aggressiva al punto giusto, senza rinunciare alla femminilità.

halle berry in tamara ralph agli oscar 2023 2

Eva Longoria coraggiosa: voto 6

Scollatura vertiginosa per Eva Longoria, avvolta in abito che è un insieme di strisce e fettucce di stoffa e pizzi e applicazioni scintillanti (tipo specchietti?). Una creazione di Zuhair Murad. Premio all’originalità del look. Poco entusiasmante la pettinatura cotonata dal sapore Anni 80. Coraggiosa. Su Instagram l’attrice ha pubblicato tutta la preparazione per l’evento, dalla cura delle unghie alla maschera per il viso, fino al risultato finale. C’è chi sui social l’ha inserita nella lista delle migliori vestite agli Oscar.

[…]

Halle Berry vince la gara del super spacco: voto 6

eva longoria in zuhair murad agli oscar 2023 1

Il concorso per lo pacco super lo vince Halle Berry . Wow. La farfallina di Belen a Sanremo impallidisce al confronto. Qualche fiore per spezzare il total white, firmato da Tamara Ralph. La star sembra anche divertita dal suo abito con il quale gioca davanti ai flash. La mise le permette anche di mettere in mostra i suoi muscoli, lei che si allena quotidianamente per essere in forma perfetta. Attenzione a non mostrare altro, oltre ai muscoli.

[…]

Salma Hayek «superwoman»: voto 7

Rosso metallico, l’abito Gucci indossato da Salma Hayek. Con questa mise ricorda un’eroina dei fumetti, come una moderna «superwoman»: forte, decisa e sensuale. Brillare, brillare, brillare. Ecco l’imperativo della serata. Per lei anche strascico corto, che non fa mai male in un’occasione del genere.

Jennifer Connelly mamma chic: voto 8

Jennifer Connelly è accompagnata dal figlio Stellan Connelly Bettany ( 19 anni, musicista). L’attrice indossa un abito nero a sigaretta (un colore che è una certezza di eleganza), arricchito da un gioco di applicazioni sul decolleté. Sobria e chic. Senza dover indossare gioielli, perché è l’abito il gioiello.

cara delevingne in elie saab agli oscar 2023

Lady Gaga simmetrica: voto 7

Bustino trasparente e gonna rigida a forma di A. Ecco Lady Gaga in nero. Un abito particolare di Versace. Sensuale, ma non troppo. Fetish? Forse o forse no. Le linee simmetriche del tessuto «disegnano» le sue forme, come se la mise fosse scolpita sul suo corpo. Lei sa che cosa significa stupire con un vestito. Non sbaglia un colpo: complimenti.

[…]

Rihanna «pantera nera»: voto 8

Rihanna con il pancione, arriva agli Oscar fasciata in un abito di pelle (ecopelle) nera. Una vera «Pantera nera». D’altra parte, la cantante è candidata per la canzone «Lift Me Up» del film «Black Panther: Wakanda Forever». La star si cala in maniera perfetta nel tema Marvel. Ottima idea.

ana de armas in louis vuitton

Cara Delevingne ingessata da passerella: voto 5

Monospalla con mega fiocco. Cara Delevingne in rosso by Elie Saab «accende» la passerella delle star indossando un look rosso acceso. Posa da modella professionista, intenta ad aprire la gonna per mostrare lo spacco. Nessuna sbavatura. Soltanto quando i fotografi insistono, si apre e mostra un sorriso. Relax. Gli Oscar non sono una passerella della fashion week. O no?

[…]

Jessica Chastain accorta: voto 6

Non si vedono mascherine sul «tappeto champagne». Con una sola eccezione: Jessica Chastain. L’attrice indossa il dispositivo di protezione anche nel Dolby Theatre durante tutta la cerimonia e lo toglie soltanto quando viene chiamata in causa o inquadrata. Una delle poche persone, se non l’unica, che pensa a proteggersi dal Covid. L’abito è di Gucci.

[…]

Michelle Yeoh «cigno bianco»: voto 6

jessica chastain in gucci agli oscar 2023 2

Bianco arricchito da una sorta di piume l’abito Dior di Michelle Yeoh. Come un cigno bianco. L’attrice è accompagnata agli Oscar da Jean Todt, il suo compagno che ogni ferrarista conosce. Elegante senza pretese.

Cate Blanchett infagottata: voto 5

Due colori per Cate Blanchett in Louis Vuitton: blu scuro (o nero) e azzurro. La nuance della camicia è simile a quella degli occhi dell’attrice. Appare un po’ infagottata con tutto quel tessuto abbondante a onde. Anche se l’abito non è poi così male. Può piacere o meno. Qui si va sul meno.

