DA PESCE LESSO A GATTA MORTA - KATE MIDDLETON È STATA PIZZICATA MENTRE DAVA UNA PACCA SUL CULO DEL MARITO WILLIAM SUL RED CARPET DEI BAFTA: DOPO CHE LUI AVEVA “IGNORATO” LA RICHIESTA DELLA MOGLIE DI DARLE LA MANO, LEI SI È VENDICATA ALLUNGANDOLA SUL LATO B – I DUE CI HANNO TENUTO A SFOGGIARE GRANDI SORRISI E UN’ENORME COMPLICITÀ DI COPPIA. AMORE REALE O MESSAGGI SUBLIMINALI AL PRINCIPE HARRY E ALLA MOGLIETTINA MEGHAN MARKLE? - VIDEO

Unlike Me, Princess Catherine has no class.



Look at her.



Tapping My brother-in-law on the fanny in public ?#BAFTA2023



pic.twitter.com/1FvtcjiT2A — Duchess Moaning Sparkle ? (Parody) (@MoaningSparkle) February 19, 2023

kate middleton principe william 5

Una dea. Di bianco vestita. Elegante, sorridente, eterea. In una parola: incantevole. Così è apparsa domenica sera Kate Middleton alla consegna dei BAFTA 2023. La principessa ha sfilato insieme al principe William sul red carpet alla Royal Festival Hall di Londra, conquistando media e sudditi per la classe e lo stile ma, soprattutto, per la straordinaria complicità con il marito.

L’erede al trono con un completo in velluto nero, lei riciclando un abito bianco firmato Alexander McQueen molto simile a quello indossato nel 2019 ma modificato sulla spalla e abbinato a guanti neri «da opera» e orecchini Zara da 18 sterline.

A colpire il pubblico, però, sono stati gli sguardi, le carezze, i gesti della coppia. Uno, in particolare, compiuto dalla principessa proprio sul red carpet: […] sfilando davanti al pubblico Kate ha dato una piccola pacca sul lato B del principe William, sotto lo sguardo stupito di giornalisti e fan. Il motivo? Non ci è dato saperlo. Quel che è certo è che il tocco è la testimonianza di un rapporto solido e complice tra i due, nonostante il difficile periodo che la monarchia britannica sta attraversando, in particolare per via di Harry e Meghan.

kate middleton da una pacca sul culo al principe william 2

Sui social i fan si sono scatenati. C’è chi ha scritto: «Oh sì! L’ho visto!!!» e chi ha commentato: «Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio sì, l’ho visto. Wow! Non potrei amare quei due di più nemmeno se ci provassi. Fantastico». E ancora: «Lo vedo anch’io! Meraviglioso».

