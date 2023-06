IL PESO DEL SUCCESSO: UN’ALTRA STELLA DEL POP COREANO SI È SUICIDATO - CHOI SUNG-BONG, 33ENNE DIVENTATO FAMOSO DOPO AVER PARTECIPATO A "KOREA’S GOT TALENT", È STATO TROVATO MORTO NELLA SUA CASA DI SEUL – NATO DA UNA FAMIGLIA POVERA, DOPO ESSERE STATO SPREMUTO PER BENE DALL’INDUSTRIA MUSICALE, ERA INIZIATA LA SUA PARABOLA DISCENDENTE CHE LO AVEVA PORTATO A INVENTARSI UNA FINTA DIAGNOSI DI CANCRO NEL 2021 – DOPO ESSERE STATO SMASCHERATO AVEVA… - VIDEO

Un’altra stella del pop coreano che «non regge»: gli investigatori della polizia di Seul hanno classificato come suicidio la morte del giovane Choi Sung-bong, star di Korea’s Got Talent (arrivò secondo nel 2011) e da allora beniamino di migliaia di giovanissimi. Il giovane è stato trovato morto in casa, a Seul, martedì mattina. La sua era stata una vita difficile, con forti luci e forti ombre.

Infanzia povera, adolescenza pure, Choi lascia da ragazzino la scuola di musica perché non poteva permettersi le tasse universitarie. Fa per anni lavoretti «a giornata». Poi la grande occasione nel 2011: entra a Korea’s Got Talent. […]

arriva un boom di contratti, e una grande fama. Persino un libro di memorie, che diventa best-seller. Poi, fisiologicamente, il soufflè si smonta. E per attirare l’attenzione, e guadagnare qualche soldo, Choi si mette a dire ai suoi fan sui social di avere il cancro. È il 2021.

Come ogni bufala online, però — Choi non ha il cancro — anche questa viene smascherata, pochi mesi fa. E non a caso, in un messaggio che ha caricato su YouTube qualche giorno fa, Choi chiede «mille scuse a tutti coloro che hanno sofferto del mio errore», e aggiunge di aver restituito tutte le donazioni.

Ma la pressione, nell’industria sempre più redditizia del K-Pop, è tanta. E tante delle sue giovanissime star non ce la fanno. […]

