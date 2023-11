13 nov 2023 19:34

UNA PESSIMA NOTIZIA PER LE TRATTORIE ROMANE, OTTIMA, INVECE, PER CHI CONSEGNA A DOMICILIO! INCIDENTE IN SCOOTER PER LUCIANONE NOBILI: SI È FRATTURATO UNA COSTOLA - L'ANNUNCIO DEL BOTTO SUI SOCIAL: "NULLA DI GRAVE...". IL RENZIANISSIMO È SCIVOLATO SUL SAMPIETRINO BAGNATO E PER UN PO', COSTRETTO IN CASA, DOVRA' DISERTARE I RISTORANTI DELLA CAPITALE PER LA GIOIA DEI RIDER CHE AVRANNO MOLTO PIU' LAVORO...