PESTE O CORNA? – LA TIKTOKER MARTINA DE VIVO HA ACCUSATO LA FIGLIA DI TOTTI E ILARY BLASI, CHANEL, DI AVERLE "SFILATO" IL COMPAGNO, DA CUI LA DE VIVO HA AVUTO ANCHE UN FIGLIA - IERI CRISTIAN, IL RAGAZZO "CONTESO", HA RACCONTATO LA SUA VERSIONE: “QUANDO MARTINA HA TROVATO LA CHIAMATA DI CHANEL SUL MIO CELLULARE IO ME NE ERO GIÀ ANDATO VIA DI CASA. NON A CAUSA SUA. SE FOSSE SUCCESSO CON QUELLA DELLA PORTA ACCANTO MARTINA NON AVREBBE CREATO TUTTO QUESTO RUMORE E…” - VIDEO!

CHANEL TOTTI CONDIVIDE LA STORIA DI CRISTIAN

Chanel Totti è tornata sui social dopo la bufera che si è scatenata negli ultimi giorni a causa delle accuse mosse dalla tiktoker Martina De Vivo, la quale avrebbe accusato la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi di essere stata l'amante del suo ex fidanzato e papà della sua bambina Cristian. La 15enne ha condiviso una Instagram story che chiarirebbe la situazione. Ma andiamo con ordine.

A chiarire quanto accaduto ci ha pensato Cristian, colui che, secondo le accuse, avrebbe tradito la tiktoker Martina De Vivo con Chanel Totti. La storia Instagram è stata, poi, ricondivisa da Chanel Totti.

«Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda, perché come si dice siamo tutti cattivi in una storia raccontata male», esordisce Cristian.

«[…] quando Martina ha trovato la chiamata di Chanel io me ne ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel, perché la situazione era diventata insostenibile e sinceramente tutelare mia figlia e non coinvolgerla nelle numerose discussioni per me non è solo la cosa più importante ma anche un modo di amarla e proteggerla.

CHANEL TOTTI

La famosa chiamata è stata vista da Martina solo quando ero tornato a casa per riprendermi i vestiti che lei educatamente mi continuava a lanciare dalla finestra ancora ignara di tutto», spiega Cristian mostrandosi contrario a quanto affermato da Martina nello scorso video condiviso su TikTok.

«Adesso vorrei spendere due parole a favore di Chanel che non c'entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata solo dopo la fine del mio rapporto con Martina.

Offendere, denigrare, accusare come ha fatto Martina, a casa mia non sono sinonimo di educazione, per cosa poi... follower? Notorietà?

totti balla con chanel 4

Ognuno è causa del suo male, sono sicuro che se fosse successo con quella della porta accanto Martina non avrebbe creato tutto questo rumore e questo chiasso. Conosco Chanel che di educazione e di valori ne ha da vendere... infatti, fino ad ora, non ha mai risposto a nessuna provocazione e cattiveria», scrive il giovane prendendo le difese della 15enne che in questi giorni è finita nell'occhio del ciclone. […]

