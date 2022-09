PEZZI DI FANGO – NELLE MARCHE, DOPO L'ALLUVIONE, TRA CHI SPALAVA NEL FANGO ALCUNI SCIACALLI SI SONO FINTI VOLONTARI DELLA CARITAS O INCARICATI DAL COMUNE, E HANNO RUBATO MOBILI, AUTO, BICICLETTE E PERSINO UNA COLLEZIONE DI TRENINI – IL SINDACO DI SENIGALLIA LANCIA L'ALLARME: “FATE ATTENZIONE ALLE PERSONE CHE CHIEDONO DI ENTRARE IN CASA PER VERIFICARE I DANNI”

Estratto dall'articolo di Romina Marceca per www.repubblica.it

alluvione marche

Il dolore per le vittime inghiottite dal fango e la disperazione per le cittadine sfregiate dall'alluvione del 15 settembre non hanno fermato le mani degli sciacalli tra Senigallia e le contrade vicine. I ladri non conoscono la pietà. C'è chi ha rubato auto, moto, attrezzi agricoli, bici, coperte, elettrodomestici e anche una collezione di trenini di un appassionato di modellismo.

Mentre c'era chi davvero affondava pale e mani nel fango e si è offerto di aiutare i senigalliesi per liberare le abitazioni dalla melma, c'è stato anche chi si è finto volontario, in alcuni casi anche della Caritas, o dipendente del Comune, portando via tutto ciò che poteva. [...]

alluvione marche volontari

Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha diffuso un aler attraverso i social. "Si comunica di fare attenzione alle persone che chiedono di entrare in casa per verificare i danni. Comunicare alle forze dell'ordine qualsiasi richiesta in tal senso. Nessun ente ha dato incarico per svolgere questo tipo di sopralluoghi", è il testo con tanto di segnale di pericolo.

E adesso una delle vittime lancia un appello da Senigallia. "Riportatemi la mia collezione di trenini, l'ho realizzata in trent'anni di vita", dice Luigi Montesi, 65 anni. Un ladro travestito da volontario è riuscito a arrivare al suo garage e tra melma e acqua alle caviglie, vicino largo Boito, è fuggito via con un sacco nero pieno di 53 modellini che riproducono i vagoni delle Ferrovie realizzati da Roco, Lima e Rivarossi. Un piccolo tesoro che per gli esperti del settore vale 10mila euro. […]

alluvione marche 2

I militari del nucleo operativo e radiomobile di Senigallia in questi giorni hanno denunciato due uomini e una donna che su un furgone avevano caricato mobili, ferro e alcune suppellettili. I tre non sono riusciti a giustificare cosa ci facessero a Senigallia, visto che risiedono a Macerata, e sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata

camion carico di merce rubata agli alluvionati delle marche alluvione marche alluvione marche 3