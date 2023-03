IL PIACERE? SI INSEGNA E SI IMPARA – UNA VOLTA C’ERANO I RAPPRESENTANTI DI TUPPERWARE: OGGI NELLA VALIGETTA DEI COMMERCIANTI PORTA A PORTA CI SONO PIUME, PROFUMI AI FEROMONI E VIBRATORI DA PRESENTARE A DONNE DI OGNI ETÀ PRONTE A SPERIMENTARE – A ROMA CI SI INCONTRA IN UN BELL’APPARTAMENTO DEI PARIOLI DOVE TIZIANA, TITOLARE DELLA BOUTIQUE EROTICA ZOUZOU, APRE LO SCRIGNO DEI DESIDERI TRA FRUSTINI E PIUMINI...

Estratto dell’articolo di Maria Elena Vincenzi per “la Repubblica”

C’erano una volta i rappresentanti della Tupperware […] Ora, sarà che le donne hanno cambiato interessi, nella valigetta del commerciante porta a porta ci sono piume, profumi ai feromoni, frustini e vibratori. Un fenomeno di tendenza negli Stati Uniti che, in omaggio al fortunato antenato, si chiama Tuppersex.

Mercoledì sera, ore 19.30, bell’appartamento ai Parioli, quartiere chic della capitale. La prima ad arrivare è Tiziana, titolare di ZouZou, boutique erotica vicino a piazza Navona. Sul tavolo da caffè del salotto ci sono panini e pizzette per l’aperitivo, che lei sposta per allestire il suo angoletto.

Nel frattempo iniziano ad arrivare le invitate. Hanno età varie, dai 35 ai 55 anni. Alcune si conoscono per la prima volta, portate da un’amica. Molte hanno figli, alcune sono single, altre divorziate, qualcuna ha chiuso col sesso. C’è l’esperta di comunicazione, l’agente cinematografica, la sceneggiatrice. Ci sono due medici, una professoressa universitaria, una regista e un’avvocata […] Sono undici in tutto. Tutte sanno di che cosa si parlerà, ma nessuna ha mai partecipato a nulla di simile.

E così, mentre bevono un bicchiere di vino, si chiedono come sarà. Chissà. Alle otto madame Zouzou, alias Tiziana, inizia.

«Questa sarà una serata per parlare di piacere. Un piacere che declineremo attraverso i sensi». E per aprire le danze passa di mano in mano due tipologie di profumo ai feromoni.

[…] Dalla fragranza si passa alla candela per massaggio, assoluto bestseller.

[…] non ci sono istruzioni per l’uso, ma solo creatività. Lo stesso dicasi per piumino e frustino. Prima la carezza, poi il colpo. Un gioco che rompe il ghiaccio, fa sorridere, diverte.

[…] Tutte le porgono braccia, gambe, qualcuna anche le natiche. Poi arrivano i balsami per le labbra da abbinare alle mentine, perché «la sensazione antitetica tra caldo e freddo piace sempre. Anche ai partner». L’intera serata è pensata come qualcosa da fare in coppia, più che da soli.

Discorso che vale per la portata principale della “carte”: i vibratori.

Madame ne ha portati diversi. Ci sono un aspira clitoride color carne, un classico “Gigi” rosso, un “Rabbit” che può stimolare più punti e ce n’è anche uno con il telecomando che si può, appunto, governare da lontano […]

la serata inizia a trasformarsi più in una seduta collettiva sulle abitudini intime. Ma anche sull’amore, sulla solitudine, sull’esistenza. […] Una di loro racconta di aver rinunciato al sesso da un anno dopo una storia fallimentare. E di aver iniziato a pensare all’autoerotismo: «Quasi quasi mi metto con Gigi», scherza con riferimento al vibratore.

Quelli che nel suo menu sarebbero i “dessert”, collari, cosmetici per la vagina e attrezzi per la ginnastica del pavimento pelvico, Madame Zouzou non riuscirà mai a presentarli perché le sue clienti sono troppo prese dalla discussione. Ormai chiacchierano, si confrontano senza paura né imbarazzi. Si accenna alla menopausa e ai problemi di quell’età, ai matrimoni lunghi da ravvivare e ai cali di desiderio. Si parla di orgasmi veri e finti.

