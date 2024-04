IL PIANETA DELLA SCIMMIE! - IN THAILANDIA C’E’ UNA CITTA’ DOVE 3500 MACACHI VIVONO IN LIBERTA’, SEMINANDO IL PANICO - GLI ABITANTI, CHE NON NE POSSONO PIU’, HANNO ESPOSTO DEGLI STRISCIONI CHE GLI ANIMALI HANNO PERSINO MANGIUCCHIATO - I CITTADINI CHIEDONO ALLE AUTORITA' DI INTERVENIRE, VISTO CHE GLI ATTACCHI DELLE SCIMMIE AGLI UMANI SONO SEMPRE PIÙ FREQUENTI... - VIDEO

DAGONEWS

scimmie in thailandia 2

Una banda di scimmie è passata all'azione dopo che sono apparsi dei manifesti di protesta contro la loro presenza in una località turistica. Lopburi, in Thailandia, è nota per la sua ricca storia, ma ha un'altra attrattiva per i visitatori. In questa città le scimmie vagano liberamente per le strade.

Tuttavia, non si tratta di una coesistenza pacifica. Con gli attacchi dei primati sempre più frequenti, la tensione tra l'uomo e le scimmie è ai massimi storici e alcuni vogliono che i primati spariscano per sempre.

scimmie in thailandia 3

Un gruppo ha persino esposto dei cartelli di protesta contro le scimmie che vivono lì. Ma un'apparente contro-protesta è stata lanciata intorno alle 18 del giorno successivo, quando la popolazione di primati si ritira di solito per la notte.

Tuttavia, questa sera un esercito di animali è sceso in strada e ha morso, strappato e distrutto più di 30 manifesti.

scimmie in thailandia 1

L'agenzia locale Thairath ha riferito che la gente del posto, stufa, ha affisso i cartelli per mostrare la propria insoddisfazione nei confronti del Dipartimento dei Parchi Nazionali thailandese e del turismo delle scimmie. Gli striscioni invitavano i funzionari a catturare le scimmie e a rilasciarle in natura.

Altri cartelli mettevano in dubbio il fatto che Lopburi attirasse i turisti per vivere la storia della città o solo per guardare le scimmie ribelli. Lopburi fa affidamento sul turismo delle scimmie come importante fonte di reddito e ospita anche un festival annuale del buffet delle scimmie l'ultima domenica di novembre.

