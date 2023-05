PIANGI, CHE MAMMA HA FATTO IL SUSHI – IN GIAPPONE TORNA IL FESTIVAL DEL “SUMO PIANGENTE”. SUL DOHYO, LA ZONA DI COMBATTIMENTO, SI PRESENTANO DUE BAMBINI PICCOLI, IN BRACCIO AI GENITORI, MENTRE UOMINI CON LE TRADIZIONALI MASCHERE DEMONIACHE “ONI” CERCANO DI FAR PIANGERE I BEBE’. VINCE IL PRIMO BIMBO CHE INIZIA A URLARE E VERSARE LACRIME – SI RITIENE TUTTO QUESTO PORTI BUONA SALUTE AI NEONATI, ALLONTANANDO GLI SPIRITI MALIGNI… – VIDEO

Da «ridi ridi che la mamma ha fatto i gnocchi» a «piangi piangi che la mamma ha preparato il sushi» è un attimo. Soprattutto se sei in Giappone e il tuo bambino è impegnato nella sfida del «sumo piangente», una disciplina che, dopo una pausa di qualche anno causa pandemia, è tornata per la gioia del Paese.

Il festival che celebra questa originale disciplina appassiona il pubblico nipponico: sul dohyo, la zona di combattimento, si presentano due bambini piccoli, in braccio ai genitori, posti uno di fronte all'altro. Ci sono persone con le tradizionali maschere demoniache Oni che cercano di far piangere i piccoli, vestiti con gli abiti cerimoniali del sumo. Il primo che inizia a urlare e a far scendere le lacrime ha la vittoria in pugno: c'è un arbitro di sumo con la sua elaborata uniforme tradizionale e con in mano il tipico ventaglio di legno con cui attribuirà la vittoria [...]

Si ritiene che il festival porti buona salute ai bambini, poiché nella cultura popolare si pensa che le loro grida allontanino gli spiriti maligni: da qui la presenza dei personaggi mascherati.

Il «sumo piangente» si tiene nei santuari e nei templi di tutta la nazione, per la gioia di genitori e curiosi, come ha sottolineato l'Agenzia France Presse. Dozzine di bambini giapponesi urlanti, per esempio, si sono affrontati sabato scorso in questo rituale al Tempio Sensoji di Tokyo.

Le regole, comunque, variano da regione a regione: in alcuni luoghi i genitori vogliono che i loro figli siano i primi a piangere perché così vincono, in altri cercano di far loro forza perché il primo a piangere è il perdente. Tradizioni e consuetudini locali, ciò che non cambia è l'obiettivo di questa simpatica competizione: allontanare gli spiriti maligni e promuovere la buona salute dei bambini.

